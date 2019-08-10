Özyiğit Kurban Bayramı nedeniyle mesaj yayımladı

Özyiğit, Kurban Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajda, barışın egemen olduğu sağlıklı, mutlu, huzur dolu bir gelecek diledi.

Bayramların insanlar arasındaki karşılıklı sevgi ve saygının perçinlenmesi, dostluğun, kardeşliğin ve paylaşımın yaygınlaşarak dayanışma ikliminin sağlanması adına bir fırsat olduğunu belirten Özyiğit, birbirini daha iyi anlayan, sevgi, saygı gösteren, hoşgörülü bir toplum olmanın önemine dikkat çekti.

Özyiğit, UBP-HP hükümetini bu anlamda çok önemli görevler beklediğini, dolayısı ile toplumun iradesini yok sayan karar ve uygulamalardan kaçınılması gerektiğini vurguladı.

“HALKIN REFAHI VE MUTLULUĞU...”

TDP olarak toplumun refah ve mutluluğu için mücadele ettiklerini, çözüm, demokratikleşme ve daha iyi yaşam koşulları yaratma mücadelelerinin her platformda kararlılıkla süreceğini ifade eden Özyiğit, amaçlarının Kıbrıs Türk halkına aydınlık yarınlar hazırlamak ve daha yaşanabilir bir düzen kurmak olduğunu belirtti.

Toplumun sağlık, huzur ve güven içinde bir bayram geçirmesini dileyen Özyiğit, “Kıbrıs Türk halkının ve İslam Dünyasının Bayramını en içten dileklerimle kutlar, mutlu, sağlık ve huzur dolu bir gelecek dilerim” dedi.