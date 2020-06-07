Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
Sürekli ve geçmeyen baş ağrısı neden olur, neyin belirtisidir?
Kronik baş ağrısına ne iyi...
Ayak mantarına ne iyi gelir?
Ayak mantarına ne iyi gelir?
Doğal ekmeği sofranızdan eksik etmeyin
Sofranızdan eksik etmeyin
Kötü ağız kokusunu hafife almayın
Kötü ağız kokusunu hafife almayın...
Kırmızı pancarın faydaları nelerdir?
Öyle faydaları var ki...

Özyiğit: "Lefke yeni bir maden macerasını kaldırmaz"

Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Genel Başkanı Cemal Özyiğit, Lefke bölgesinin kalkınmasında önceliğin turizm, eğitim ve üretime verilmesi gerektiğini kaydetti.

07 Haziran 2020 Pazar 14:44
89 Okunma
Özyiğit: "Lefke yeni bir maden macerasını kaldırmaz"

“Lefke yeni bir maden macerasını kaldırmaz” diyen Özyiğit, CMC’nin doğal ve tarihi çevreye, su kaynaklarına ve üretim alanlarına yaptığı olumsuz etkilere işaret etti. 

TDP’den verilen bilgiye göre, Özyiğit, geçtiğimiz gün Lefke Sivil Toplum Örgütleri Platformu’nun daveti üzerine örgüt temsilcileriyle görüştü.
Görüşmede, Lefke Belediye Başkanı Aziz Kaya ile TDP Lefke İlçe Başkanı Salih Karagözlü de hazır bulundu. 
PORT-İSBİ’nin CMC arazileri ile ilgili işletme sözleşmesinin iptal edilmesinin ardından başka bir şirkete yeni madencilik izni verileceği yönünde endişe olduğunu belirten Özyiğit, Lefke bölgesinin geçmişte madencilikle ilgili acı bir deneyim yaşadığını, olumsuz etkilerin halen sürdüğünü kaydetti.

“LEFKE VE BÖLGESİNE AYRI BİR ÖNEM VERMEKTEYİZ”
Parti olarak her zaman Lefke ve bölgesine ayrı bir önem verdiklerini dile getiren Cemal Özyiğit, bölgenin planlı gelişmesine hassasiyet gösterirken, ülkeye ve bölgeye uygun olmayan yatırımların karşısında olduklarını vurguladı. TDP Genel Başkanı Özyiğit,  üreten, gelişen, karakterini koruyan, huzurlu ve refah bir Lefke’ye işaret etti.
Bölgenin güzelliklerini bozmadan, ranta izin vermeden, Cittaslow ruhuna uygun şekilde hareket edilmesi gerektiğini ifade eden, sürdürülebilir bir yaşam ve üretime dikkat çeken Özyiğit, Lefke bölgesinin, hem doğal kaynakları, hem de çalışkan insanları ile Kıbrıs’a model olacak potansiyele sahip olduğunu söyledi.

“BİLİMSEL RAPORLAR DOĞRULTUSUNDA HAREKET EDİLMELİ”
CMC Tesis alanı ve Karadağ Açık İşletme alanlarının bir an önce rehabilite edilmesi, toplum sağlığının daha fazla tehdit edilmesinin önüne geçilmesi gerektiğini kaydeden Özyiğit, konuyla ilgili hazırlanmış fizibilite raporları olduğunu, atılacak adımların da bu bilimsel raporlar doğrultusunda olması gerektiğini ifade etti. 

“TÜM PAYDAŞLARLA BİRLİKTE HAREKET EDİLMELİ”
Gerek bölgenin kalkınması, gerekse CMC alanının rehabilitasyonu ve gelecekle ilgili planlamaların katılımcılık anlayışı ile olması gerektiğini belirten Özyiğit, “Gelecek planlaması Lefke Belediyesi, Lefke Avrupa Üniversitesi, bölge örgütleri ve ilgili tüm paydaşlarla birlikte en geniş konsensusla yapılmalıdır” dedi.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
Avatar
VATANDAŞ 2020-06-07 14:57:12

TEMİZLEME YAPILMIYOR, MEVCUT MADEN ÇIKARILMIYOR, SADECE LAF. BİRAN ÖNCE NERDE NEKADAR MADENİMİZ VAR ARAŞTIRILSIN VE TAMAMI ÇIKARILSIN

Cevapla
Beğenmedim! (0)
Avatar
Öz 2020-06-07 15:03:27

Mevcut siyasi sistemle, ister CTP, İster UBP, hangi parti iktidara gelirse gelsin, gözleri sadece, Lefkoşa, Mağusa ve Girne'yi görür. Ne Güzelyurt, ne Lefke, ne de İskele onlar açısından hiç bir zaman önemli olmaz. Her ilçenin eşit olarak temsil edildiği meclis ve başkanlık sistemi olmazsa, gelen konuşur giden konuşur, icraata gelince herkes susar.

Cevapla
Beğenmedim! (0)
İlgili Haberler
Şehit oğlu Serkan Çakır'dan mesaj var!
Şehit oğlu Serkan Çakır'dan mesaj var!
Otobüs şöförleri yarın başkentte araçlı eylem yapacak
Otobüs şöförleri yarın başkentte araçlı eylem yapacak
"Rum liderliği işbirliğine yanaşmıyor"
"Rum liderliği işbirliğine yanaşmıyor"
Galeriler Videolar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim