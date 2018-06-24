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Özyiğit oyunu kullandı

Cemal Özyiğit, yerel seçimlerde oyunu 9 Eylül İlkokulu’ndaki 193 numaralı sandıkta kullandı.

24 Haziran 2018 Pazar 12:53
Özyiğit oyunu kullandı

Raif Uzkan

Milli Eğitim ve Kültür Bakanı ve Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Genel Başkanı Cemal Özyiğit, yerel seçimlerde oyunu 9 Eylül İlkokulu’ndaki 193 numaralı sandıkta kullandı.

Özyiğit oyunu kullanmasının ardından basına yaptığı açıklamada, günümüzde yerel yönetimlerin öneminin arttığına dikkat çekti ve köy, mahalle ve beldelerde görev yapan yerel yöneticilerin görevlerini doğru yapmasının önemine işaret etti.

Belediyeler Reformu için Anayasa değişikliği gerektiğini fakat genel seçimlerin hemen ardından yerel seçimin gelmesinin bu konuda olumsuzluk yaşattığını belirten Özyiğit, bugünkü yerel seçimlerde halkın en iyisini bilip en doğru kararı vereceğine olan inancını dile getirdi.

Seçimin hayırlı olmasını dileyen Özyiğit, yarınların bugünden daha güzel olması temennisinde bulundu.

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