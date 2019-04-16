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Özyiğit: Özel eğitimde tam gün hedefleniyor

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16 Nisan 2019 Salı 16:12
Özyiğit: Özel eğitimde tam gün hedefleniyor
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Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Cemal Özyiğit, eğitim sisteminde, Kıbrıs Türkünün gelişimini içeren adımlar atmak gerektiğini söyledi.
Özyiğit, AB ile sağlanan mutabakat çerçevesinde tüm okullara laboratuvar yapılacağını belirtti.

Terfiler yapıldığını, öğretmen alındığını kaydeden Özyiğit, yapılan çalışma doğrultusunda bazı okulların birleşmesi veya ayrışmasına gidilebileceğini, müstakil anaokullar oluşturulacağını söyledi.

DAÜ’de toplu sözleşme düzeni olduğunu anımsatan Özyiğit, iki personel sendikası arasında ayrıcalık veya maaş farkı bulunamayacağını kaydetti.

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Özyiğit,  DAÜ VYK’sının siyaset veya partizanlık yapmasının mümkün olmadığını söyleyerek, “Daha önceki dönemde partizanlığın dik alası yapıldı” dedi.

Özel eğitime yapılan yatırımlara değinen Özyiğit, özel eğitimde tam gün eğitime geçiş için çalışmaların yapıldığını, yeni dönemde tam gün eğitim hedefleri bulunduğunu kaydetti.

Mesleki teknik eğitime önem verdiklerini dile getiren Özyiğit, orta okulda sınıfta kalma sisteminin yeniden geleceğini akademik eğitime devam edemeyecek öğrencilerin ilgi ve yetenekleri doğrultusunda yönlendirileceğini ve böylece ara eleman ihtiyacının ortadan kalkacağını belirtti.

Özyiğit, Güney Kıbrıs’ta öğrenim gören herhangi bir öğrenciye burs verilmediğini söyleyerek, Pile’de öğrenim gören üç öğrenciye burs verildiğini kaydetti.

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Anahtar Kelimeler:
Cemal Özyiğit
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