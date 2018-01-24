Özyiğit: "Polisin önlem almaması sorgulanmalı"

Sendikal Platform’dan bir heyet Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP)’yi ziyaret ederek, Cuma günü gerçekleştirecekleri barış ve demokrasi yürüyüşüne davet etti.

Ziyarette Sendikal Platform adına konuşma yapan KTÖS Genel Sekreteri Şener Elcil, sendikal platform olarak sadece çalışanların sorunlarıyla ilgilenmediklerini toplumsal sorunlarında başlıca görevleri olduğunu belirtti.

ELCİL: "ÖZGÜR BASINA YAPILAN CİDDİ BİR SALDIRI"

Elcil, son günlerde ülkede Kıbrıs Türk toplumunun alışmadığı olaylar yaşandığına ve toplumu geren bu olayların da kendilerini rahatsız ettiğini söyledi.

“TC Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın çağrısıyla Kıbrıs’taki bazı çevrelerin Afrika gazetesine saldırması, binaya zarar vermesi ve çalışanların hayatına kast edilmesi bu ülkede özgür basına yapılan ciddi bir saldırıdır ve kabul edilebilir birşey değildir” diyen Elcil, toplumun iradesini temsil eden Meclis’in tepesine bayrak dikilmesinin de halka yapılan ciddi bir saygısızlık olduğunu vurguladı.

Meclis’te yemin eden bir vekile saldırılmasının da bu ülkede alışılagelmiş olaylardan olmadığını ifade eden Elcil, tüm bunların toplumu geren ve bölen olaylar olduğunu ve kendilerinin bunları kabul edemeyeceklerini belirtti.

Elcil, Sendikal Platform olarak ayakta olduklarını, demokrasiye ve kurumlara sahip çıktıklarını göstermek için Cuma günü yürüyüş ve miting düzenleyerek, topluma, inançlarına , kültürüne, basına ve özgürlüklere müdahale edilmesini kabul etmeyeceklerini göstereceklerini söyledi.

Nerden gelirse gelsin bu ülkede yaşayan herkesin kardeş olduğuna inandıklarını belirten Elcil, bu kardeşlik ortamının bozulmasına karşı olduklarını, toplumsal barışın herşeyden önde geldiğini ve barışın bir erdem olduğunu vurgulamak istediklerini anlattı.

Elcil, TDP’yi, toplumsal barışın tekrardan sağlanmasında, değerlerin korunması ve kurumlara sahip çıkılmasında, beraber hareket etme ve Cuma günü yapılacak etkinliğe katılmaya davet etti.

“Biz bu konuda gerekli öncülüğü yaptık toplumun bu öncülüğe, ülkenin kurumlarına ve demokrasisine sahip çıkması çok önemlidir” diyen Elcil, tüm toplumu etkinliğe katılmaya çağırdı.

ÖZYİĞİT: “BEĞENMEDİĞİMİZ NOKTALARDA DEMOKRATİK TEPKİ GÖSTERMEYİ YENİDEN ÖĞRENMELİYİZ”

TDP Genel Başkanı Cemal Özyiğit ise, ülkenin zaten Kıbrıs Sorunu çözülemediği için çetin ve zor günlerden geçtiğini belirterek, “Hep belki daha iyi olur beklentisiyle geleceğe umut taşımak istiyoruz ama maalesef çözümsüzlük ve uluslararası hukukun dışında kalmanın da yarattığı atmosfer nedeniyle sıkıntılar giderek ağırlaşmaktadır” dedi.

Kıbrıs Türk toplumunun yıllardır kendi içinde demokrasiye, hoşgörüye ve karşılıklı saygıya dayalı bir düzen kurmaya çalıştığına işaret eden Özyiğit, “Kıbrıs Türkü’nün yapısı budur” dedi.

Özyiğit, “Beğenmediğimiz noktalarda demokratik tepki göstermeyi yeniden öğrenmeliyiz” diyerek, son günlerde yaşanan olayların bu sınırın aşıldığını kanıtladığını söyledi.

Böyle bir yapının bu ülkeye entegre edilmesinin ciddi bir sıkıntı olduğuna dikkati çeken Özyiğit, “Bunun mutlaka önlenmesi ve ülkedeki tüm kesimlerin ortak akılla hareket ederek Kıbrıs Türkü’nün demokrasi ve hoşgörü ortamına yeniden kavuşması sağlanmalıdır” dedi.

Güvenlik zafiyetinin de büyük bir sıkıntı yarattığına işaret eden Özyiğit, “Bu da aslında yıllardır söylediğimiz polisin sivile bağlanması konusundaki ısrarlarımızın ne kadar haklı olduğunun kanıtıdır” dedi.

"POLİSİN LİNÇ GİRİŞİMİ KARŞISINDA ÖNLEM ALMAMASI SORGULANMALI"

Özyiğit, bu ülkede birçok kez eylem yapıldığını ancak polisin hep etten duvar örerken linç girişimi karşısında önlem almamasının sorgulanması gereken bir yapı olduğunu ve bunu yapacaklarını dile getirerek, Meclis’in içinde ve dışında yaşananların da kesinlikle kabul edilebilir davranışlar olmadığını gerekenin yapılması için çalışacaklarını belirtti.

Meclis’e yapılan saldırıların Kıbrıs Türkü’nün iradesine yapılan saygısızlık olduğunu söyleyen Özyiğit, ülkede fikir ve düşünce özgürlüğü olduğunu herkesin bunları paylaşma hakkı olduğunu bir suç olması halinde adli makamlara başvurmanın da serbest olduğunu anımsattı.

Özyiğit, toplumu bölmek isteyenlere karşı Kıbrıs Türkü’nün birlik beraberlik ruhunu gösterebilmesi gerektiğini belirterek, bunun için herkesin elinden geleni yapmasını isteyerek Cuma günkü eyleme katılacaklarını vurguladı.