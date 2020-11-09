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Özyiğit: ‘Seçime müdahale edenler Maraş provokasyonu hazırlığında’

Ülke olarak son günlerden geçildiğine işaret eden TDP Genel Başkanı Cemal Özyiğit, “Kimse ne yaptığını bilmiyor, el yordamı ile bir şeyler yürütülüyor… Bazı arkadaşların Cumhurbaşkanı olma sevdası nedeniyle buralara geldik” şeklinde konuştu.

09 Kasım 2020 Pazartesi 12:40
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Özyiğit: ‘Seçime müdahale edenler Maraş provokasyonu hazırlığında’

Ülke olarak son günlerden geçildiğine işaret eden TDP Genel Başkanı Cemal Özyiğit, “Kimse ne yaptığını bilmiyor, el yordamı ile bir şeyler yürütülüyor… Bazı arkadaşların Cumhurbaşkanı olma sevdası nedeniyle buralara geldik” şeklinde konuştu.

Ersin Tatar’ın hükümet kurma görevini vermeyi geciktirmesini eleştiren Özyiğit, ülkede tam bir kaos, karmaşa yaşandığına işaret etti.

‘Müdahaleli bir cumhurbaşkanlığı seçiminin’ ardından, bu müdahalelerin araştırılması için Meclis Başkanlığı’na araştırma önergesi de verdiklerini ifade eden Özyiğit, UBP Kurultayı’ndan adalıktan çekilen Hasan Taçoy ve Faiz Sucuoğlu’nun da açıklama yapması gerekliliğine işaret etti.

Amerikan seçimi sonuçlarına da değinen Cemal Özyiğit, BM Genel Sekreteri’nin bir adım atmaya hazırlandığı görüşünü belirtti, Biden’ın seçilmesinin de bu hızlandırması temennisini ifade etti.

‘Seçime müdahale edenlerin Maraş provokasyonu’ hazırlığı olduğunu savunan Özyiğit, “Piknik yapılacak yer mi yok, niye Maraş’ta piknik yapılmak isteniyor” dedi, Maraş’ın KKTC sınırları dışında, BM kontrolünde bir yer olduğuna vurgu yaptı.

Özyiğit, ‘Uluslararası hukuka’ işaret etti.

Hükümet görüşmeleri için Ersan Saner’e de başarılar dileyen Özyiğit, “Bir kahve içeceğiz ama müdahale ile oluşan bir yapının içinde asla yer almayız” dedi.

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