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Özyiğit: “Sendikaların gücünden korkuluyor”

Toplumcu Demokrasi Partisi Genel Başkanı Cemal Özyiğit, katıldığı televizyon programında değerlendirmelerde bulundu.

07 Haziran 2021 Pazartesi 09:51
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Özyiğit: “Sendikaların gücünden korkuluyor”

GÜNDEM KIBRIS

Toplumcu Demokrasi Partisi Genel Başkanı Cemal Özyiğit, katıldığı televizyon programında değerlendirmelerde bulundu.

Hükümetin sendika ve sivil toplum örgütleri aidatlarından harç kesintisi yapması yönünde yasa tasarısını yorumlayan Özyiğit, “Bu sendikaları içinden çıkılmaz bir duruma sokmak için yapılıyor. KTÖS aylık aidatları ÖYAK üzerinden yapar, diğer sendikalar maaş çekleri üzerinden yapıyor. Şu anda devlet diyor ki, ‘Ben bu işi yapmam, yaparsam da komisyon alırım’. Ankara’da son imzalanan protokolde, sendikaların disipline edilmesi de konuşuldu. Devleti yönetenler güçlerinden çekindikleri sendikaların gücünü kırmak için bu adımları atıyor” dedi.

Son Güncelleme: 07.06.2021 16:51
Anahtar Kelimeler:
Cemal Özyiğit
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