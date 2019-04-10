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Özyiğit: Sözümüzün arkasındayız

Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Cemal Özyiğit, Beylerbeyi’nde anaokulu ziyareti sırasında KAR-İŞ’in eylemiyle ilgili olarak basına açıklamada bulundu.

10 Nisan 2019 Çarşamba 13:58
Özyiğit: Sözümüzün arkasındayız
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Özyiğit, KAR-İŞ’le görüşmelerin devam ettiğini ancak arada iletişim eksikliği yaşadıklarını belirtti.

Özyiğit, “KAR-İŞ’le yaptığımız görüşmede, eksik evrakların bir an önce tamamlayın ki, ek sözleşmeler yapılabilsin dedik. Biliyorsunuz sözleşmeler 2 yıllıktır ve 2017-2019 dönemini kapsayan bir şekildedir. Bu yapılan çalışmalarla ilgili olarak da, bütçe görüşmeleri devam ederken meclis çatısı altında, protokol imzaladık .Sözümüzün arkasındayız”diye konuştu.

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Bakanlığın KAR-İŞ’in yaptığı taşımacılıkla ilgili denetimlerinin de sürdüğünü ve bunların da zaman zaman basına yansıdığını dile getiren Özyiğit, “Onların da takipçisiyiz”diye konuştu.

Herkesin hak ettiğini alması, kimsenin haksız şekilde daha fazlasını almaması, yanlışlık olmaması için ince eleyip sık dokuduklarını kaydeden Özyiğit, bu çerçevede yüzde 30 artışın bakanlığın sözü olduğunu vurguladı.

Bu konuda ilgili bakanlık müdürüne talimat verdiğini ve belgelerini tamamlayan taşımacılarla sözleşmelerin imzalandığını kaydeden Özyiğit , bakanlık açısından bir sorun bulunmadığını söyledi..

Milli Eğitim Bakanı Özyiğit, bu eksikliklerin en kısa sürede giderileceğini ve el birliğiyle taşımacıların da hakkını alacağı bir şekilde yola devam edileceğini söyledi.. (BRT)

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Anahtar Kelimeler:
Özyiğit
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