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Özyiğit TDP başkanlığından resmen istifa etti!

Özyiğit TDP başkanlığından resmen istifa etti! Salı günü PM toplanıyor... Kurultay gündemde...

28 Ocak 2022 Cuma 10:30
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Özyiğit TDP başkanlığından resmen istifa etti!
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23 Ocak seçimleri sonrasında baraj altı kalan TDP'de istifalar başladı. Genel Başkan Cemal Özyiğit dün akşam düzenlenen MYK'da istifasını sundu.

TDP Parti Meclisi'nin salı akşamı toplanması ve kurultay kararı alması bekleniyor.

PARTİDEN İSTİFALAR DA VAR

Diğer yandan Partinin İskele İlçe Başkanı Hasan Bilgehan'da parti yönetimine eleştiriler getirerek partiden istifa etti.

TDP İskele İlçe başkanı olan Bilgehan Sosyal Medya hesabından açıklama yaptı.

İşte Hasan Bilgehan'ın  açıklaması;

Sevgili dostlar. "Ülke-Emek" derdi için 3 yıl önce TDP içinde mücadele vermeye başladım. 3 yıl boyunca da yılmadan "örgütlenme - ideolojik netlik - parti okulu" konusunda dün linç edilene kadar da ısrar ettim. Sonuçta gördüm ki, partinin bunlara değil, gruplara, birey gücüne, şakşakcı palyaçolara, daha da küçülmeye ve açıkca söylenmeyen yok oluşa ihtiyaçları varmış.

Ben bu oyunda yokum ve TDP'li dostlar hariç, parti hedefine ulaşsın diye seçim öncesinde aldığım ayrılma kararını bugünden uyguluyorum.

Yolunuz umarım açık olur.

YENİ İSTİFALAR DA OLABİLİR

TDP'de yaşanan istifaların sonrasında önümüzdeki günlerde yeni istifaların olabileceği de öğrenildi. 

Kaynak: Detay Kıbrıs

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Özyiğit
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