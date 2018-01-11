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Özyiğit: "Tek çıkar yol CTP, HP, TDP ve DP koalisyonu"

TDP lideri Özyiğit, 4lü koalisyon kurulması halinde tüm genel başkanların kabinede olması gerektiğini söyledi

11 Ocak 2018 Perşembe 11:43
Özyiğit: "Tek çıkar yol CTP, HP, TDP ve DP koalisyonu"
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Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Başkanı Cemal Özyiğit, CTP-HP-TDP-DP koalisyon hükümeti için parti başkanlarıyla henüz bir görüşme yapılmadığını ancak arada aracıların olduğunu söyledi.

Diyalog TV’de yayınlanan Aytuğ Türkkan ile Detay programına katılan Özyiğit, kamuoyunda merakla beklenen olası hükümet modelleri konusunda açıklamada bulundu. Özyiğit’e göre tek bir model var; CTP, HP, TDP ve DP koalisyonu…

Kamuoyunda olası 4’lü koalisyon hükümetinin teknokrat kabineden oluşmasına yönelik düşüncesi sorulan Özyiğit şöyle konuştu: “Bir yandan yasama konuları gündemdeyken bir yandan da hükümette görev alabilmek çok kolay değildir. Bir takım sıkıntılar olabilir ama olası bir hükümette genel başkanlar içerde, geriye kalanlar teknokrat kabine olabilir ama bunları konuşmak için henüz erken.”

Eğitim Bakanı mı? 

Başkan Özyiğit izleyicilerden gelen “Eğitim Bakanı mı olacaksınız?” sorusuna şu yanıtı verdi: 

“Öncelikle koalisyonu olup olmayacak mı ona bakalım. Sonrasında hangi bakanlığı isteyip istemeyeceğimize o zaman bakacağız.” 

Cumhurbaşkanı görevi kime verir? 

Cumhurbaşkanın hükümeti kurma görevini kime vereceğine yönelik tartışmalara ilişkin Özyiğit, “temayüllere göre ya birinci olan UBP’nin başkanına verecek ya da daha önce örnekleri olduğu gibi partilerin kendi arasında anlaşıp “biz hükümeti kurabiliriz” diyen bir partinin başkanına da verebilir” diyerek süreç ile ilgili bilgi verdi. 

"YDP ile görüşmeyiz"

Özyiğit bu koalisyon modeline Yeniden Doğuş Partisi’nin de eklenmesine ilişkin projelere kapıları kapadı. Özyiğit “Biz beşinciye yani YDP’ye sıcak değiliz. Hükümet görüşmesi yapmayacağız. Oradaki arkadaşların tavırları vardır. 2 vekilden birisi Arif Hoca’nın meşhur söylemine neden olan Genel Başkan’dır. Yani olası bir çözümde Kıbrıs Türkü’ne nasıl baktığını söylemişti, biz bunu unutmadık. Diğeri ise Bertan Zaroğlu’dur. Kullandığı çirkin ifadeler nedeniyle yargılanıp cezaya mahkum oldu. Bunları unutmadık, YDP ile hükümet görüşmesi yapmamız mümkün değildir, açıkça söylüyorum.”

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