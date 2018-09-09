Özyiğit: tek gailemiz toplumun geleceği

Toplumcu Demokrasi Partisi Lefkoşa İlçesi 6. Olağan Kongresi yapıldı.

TDP Genel Başkanı, Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Cemal Özyiğit Kongredeki konuşmasına “Yıllardır, barış, demokrasi ve emek mücadelesi vererek, TDP’ye, sosyal demokrasiye inanan değerli yoldaşlarım, sizleri sevgi ve saygıyla selamlıyorum” diyerek başladı.

Lefkoşa İlçe Kongresi’nin Kasım ayı içerisinde yapılması planlanan 6. Olağan Kurultay’a giden sürecin başlangıcı olduğunu belirten Özyiğit, Lefkoşa’nın ardından diğer ilçelerde de olağan kongreleri gerçekleştirerek, büyük kurultaya hazırlanacaklarını belirtti.

Konuşmasında son günlerde yaşanan gelişmeler ile hükümet icraatlarına da değinen Özyiğit, koalisyon hükümeti olarak tek gailelerinin toplumun geleceği olduğunu vurguladı.

Yaşanan döviz krizi karşısında özellikle dar gelirli vatandaşlar başta olmak üzere, toplumun zor günlerden geçtiğinin bilinciyle tüm imkanları zorlayarak tedbir almaya çalıştıklarını belirten Özyiğit, alınan ve alınacak tedbirlerle birlikte, birlik ve beraberlik içinde hareket edilmesi halinde zor günlerin aşılacağına inanç belirtti.

TDP Genel Sekreteri Cemal Varoğlu da, sosyal demokrat hareketin kurulduğu günden itibaren birçok badireden geçerek bugünlere geldiğini, bedeller ödendiğini belirterek, bu yola emek verenleri saygıyla selamladı, ilke ve değerlerden vazgeçmeden yollarına devam ettiklerini belirtti.

Varoğlu, dar ve sabit gelirli vatandaşların özellikle TL’nin döviz karşısında değer kaybetmesi ve buna bağlı olarak hayatın pahalılaşması sonucu yaşadığı mağduriyetin giderilmesi için hükümet ortakları ile birlikte tüm imkanları zorlayarak bazı önlemler aldıklarını belirterek, TDP Ekonomi Komitesi’nin de kısa sürede çalışmalarını tamamlayarak önümüzdeki döneme ilişkin bugüne kadar alınan önlemlere ek olarak yeni önerileri hükümet ortaklarıyla paylaşacaklarını açıkladı.

Kıbrıs konusunun en temel sorun olduğunu, yaşanan birçok sorunun temelinde de çözümsüzlüğün yattığını belirten Varoğlu, “Kıbrıs sorununun çözümü bizim için son derece hayatidir. Bugüne kadar çözüm ve barış için mücadele veren partilerin başında gelen TDP, bu duruşunu bundan sonra da kararlılıkla sürdürecektir” dedi.

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’in Kıbrıs sorunu için görevlendirdiği geçici danışman Lute’un toplum liderleri ve garantör ülke temsilcileri ile görüşmesinin ardından gelecek hafta raporunu Genel Sekreter’e sunacağını anımsatan Varoğlu, “Arzu ve beklentimiz, müzakerelerin en kısa sürede başlamasıdır, ancak ucu açık müzakerelerin yarar sağlamayacağı gerçeğinden hareketle, kısa sürede sonuç alıcı müzakere sürecinin ivedilikle başlamasını desteklemekteyiz. TDP olarak bizler de kalıcı federal devlet yapısının oluşturulması için mücadele etmekte ve buna ulaşabilmek adına her türlü katkıyı yapmakta kararlıyız” dedi.

TDP Lefkoşa İlçe Başkanlığı’na seçilen Halil Hızal da, Lefkoşa İlçe Başkanlığı görevine getirilmesine onay ve destek veren tüm kişilere teşekkür etti.

Ülkenin, bölgenin ve dünyanın yaşadığı sorunların farkında olduğunu, özellikle son aylarda özellikle ülkenin çok zor bir dönemden geçtiğini belirten Hızal, ekonomik krizin yansımalarının en aza indirgenmesinin ancak toplumsal dayanışma ile mümkün olabileceğine dikkat çekti.

TAK