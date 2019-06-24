Özyiğit:'Tek hedef Cumhurbaşkanlığı seçimidir' 

Toplumcu Demokrasi Partisi Genel Başkanı Cemal Özyiğit, Erçin Şahmaran'ın 'Gündeme Bakış' programına katıldı. Önemli açıklamalar yapan Özyiğit özetle şunları dile getirdi.



'Tek hedef Cumhurbaşkanlığı seçimidir'



'Siyasette son yaşananlara bakınca, en başta dörtlü koalisyon hükümetinin nasıl bozulduğunu irdelemek gerek. Kudret hocanın tüm hamleleri, önceden hazırlandı ve tek hedef Cumhurbaşkanlığı seçimidir. Bu yolları, Cumhurbaşkanı olmak için katetti. Ersin beyin Cumhurbaşkanına ayar vereceğiz demesi tesadüf değil. HP'nin çalışma yaptığı otelde, Türkiye Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'nun olması da tesadüf değildi.

Şimdi Sayın Özgürgün'ün dosyası meclise gelecek, işte o zaman kim ne yapacak göreceğiz. Bizi oyaladılar, bahane aradılar, Cumhurbaşkanlığı süreci yaklaşırken de aceleyle bir bahane buldular. Kıbrıslı Türklere yazık oluyor. Bu ülke insanı kendi ayakları üzerinde durabilmeli. Kaynak yaratabilmeli, tasarruf yapabilmeli. Bunlara yönelik kararlar aldık. Ama hepsi heba oldu.



Kıbrıs Türk toplumunun kendi ayakları üzerinde durması istenmiyor. Kıbrıslı Türklerin biat etmesi isteniyor. Olay budur. Türkiye'den gelen yatırımcılar şunu söylüyor, yatırım yapmak istiyoruz, ama siz kırk yılda kırk hükümet kurdunuz. Yani istikrar, ama bırakmıyorlar, istemiyorlar.'



'Akıncı adaylığını açıklamalı'



'Kıbrıs konusunda son girişimler, konferanslar, her şey ortadaydı. Saklı gizli bir şey olmadı. Türkiye yetkililerinin de onayı ve ortak görüş birliği vardı. Sorun, Cumhurbaşkanının görüşleri ise, Sayın Akıncı bu görüşlerle halktan onay aldı. Türkiye ile beraber süreci götürdü. Garantiler, harita gündeme geldi. Hepsi Türkiye'nin onayı ile oldu.



AB içinde iki devlet, ayrı devletler demektir. 28 ülkenin onayını mı alacaklar, bu gündüz gündüz rüya görmektir. Bu hükümet Cumhurbaşkanlığı seçimine yönelik kurulmuştur. Burada kendisine biat edecek yönetimler istemektedir. İlk zamanlar AKP, CHP'den daha fazla barışçıydı. Sonradan politikası değişti. KKTC'nin haklarını koruyacağız derken, KKTC'nin makamlarını ve doğrudan Kıbrıslı Türkleri pas geçiyorsunuz. Biz Sayın Mustafa Akıncı'nın yeniden aday olmasını istiyoruz. Bizce Sayın Cumhurbaşkanı adaylığını bir an önce açıklamalı.'



'Maraş'la ilgili haklar devredildi'



'Maraş'ın kontrolü geçici onuncu maddeyle Türk Silahlı Kuvvetlerindedir. Yani, Maraş hükümetlerin kontrolünde değil. İsteyen istediğini yapamaz. İkinci Doruk anlaşmasında Maraş'la ilgili anlaşma sağlanırsa, bütünlüklü anlaşma beklenmeden açılabilir deniyor. BM kontrolünde yasal sahiplerine açılsa, Kıbrıslı Türk toplumu ne kazanacak. Ercan ve Mağusa limanı açılsın önerisi daha önce yapıldı. Bunları herkes biliyor. Maraş'la ilgili haklar devredildi, paralar alındı, Saray otel yapıldı ve başka amaçlar için kullanıldı. Maraş güven artırıcı önlemler olursa karşılıklı adımlar atılarak gündeme gelebilir. Bu konu hükümetin seçim malzemesidir.'

(star kıbrıs)