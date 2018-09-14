Özyiğit'ten İdris açıklaması

Özyiğit, Asım İdris’in geçtiğimiz günlerde kendisine gelerek, iş konusunda bir teklif aldığını söylediğini kaydetti.

Aldığı teklifi kendisine iletmesinin ardından da Cemal Özyiğit, Asım İdris’e “ Ben seninle çalışma arzusundayım. Ama vereceğin karara da saygı duyarım” dediğini açıkladı.

Asım İdris’in de kendisine ayrılmak istediğini söylediğini ve kendilerine veda ettiğini anlatan Özyiğit, İdris’in şu anda izinlerini kullandığını söyledi.

“Sakın ola kimse bu istifayı okullarda okutulan din dersleri konusuna bağlamasın. Biz bu konuda başta ne söylediysek aynı noktada duruyoruz. Asım Bey bizim için ayrı bir değerdir. Onunla bu yolu yürümeye devam edeceğiz.” diyen Özyiğit, Asım İdris’in özel sektörden geldiğini ve müşavir olmayacağını da anımsattı.