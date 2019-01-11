Özyiğit, Türkiye Mental Aritmetik Şampiyonası’nda dereceye giren öğrencileri kabul etti

Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Cemal Özyiğit, Türkiye Mental Aritmetik Şampiyonası’nda KKTC’yi temsil ederek dereceye giren Lefkoşa Mega Aritmetik Dahi Çocuk Merkezi öğrencileri Milada Çınaroğlu, Alisa Türel, Sarp Türel ve Dila Bilen ile birlikte eğitmenleri Belgün Belevi’yi kabul etti.

Kabulde Bakanlık Özel Kalem Müdürü Kemal Burgaç ile İlköğretim Dairesi Müdürü İlkşen Varoğlu Atik de hazır bulundu.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Lefkoşa Mega Aritmetik Merkezi Sorumlusu ve Eğitmeni Belgün Belevi, Ankara’da düzenlenen Türkiye Mental Aritmetik Şampiyonası’nda öğrencilerin ülkelerini başarıyla temsil ettiklerini ve önemli dereceler kazandıklarını belirtti.

Belevi, farklı yaş kategorilerinde yapılan şampiyonada, Milada Çınaroğlu’nun 6 yaş grubunda 5’inci, Alisa Türel’in 7 yaş grubunda 3’üncü, Sarp Türel’in 9 yaş grubunda 2’nci geldiğini, Dila Bilen’in ise 11 yaş grubunda 1’incilik elde ettiğini ifade etti. Belevi, ayrıca, Dila Bilen’in Genel Klasmanda Türkiye Şampiyonu olduğunu ve 0.30 Saniye geçiş hızında 250 sayıyı 5 kez arka arkaya doğru hesaplayarak Guinness Dünya Rekorlar kitabına adını yazdırdığını belirtti.

Dila Bilen ve Sarp Türel’in ayrıca geçen ay İstanbul’da düzenlenen ve 12 ülkenin katıldığı MEMORIAD Uluslararası Mental Aritmetik Hafıza Şampiyonası’na da katıldığını belirten Belevi, Dila Bilen’in uluslararası şampiyonada iki gümüş madalya kazandığını, Sarp Türel’in ise derecesini geliştirdiğine dikkat çekti.

ÖZYİĞİT

Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Cemal Özyiğit, öğrencilerin bu başarısının kendilerini son derece mutlu ettiğini ve gururlandırdığını vurguladı.

Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı olarak en temel hedeflerinden birinin öğrencileri sağlıklı, bilgili ve başarılı bir şekilde yetiştirip, ülkelerine faydalı birer birey olmalarını sağlamak olduğunu söyleyen Özyiğit, ülkenin geleceği olan çocuklara destek olmaya ve bunun için çalışmaya devam edeceklerini belirtti.

Özyiğit, elde ettikleri derecelerden dolayı başta öğrenciler olmak üzere eğitmenlerini ve ailelerini tebrik ederek, başarılarının artarak devamını diledi.