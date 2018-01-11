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Özyiğit: "UBP ve YDP dışındaki 4’lü koalisyona sıcak bakıyoruz"

TDP Genel Başkanı Cemal Özyiğit, BRT’de Haber Toplantısı programında son siyasi gelişmeleri değerlendirdi.

11 Ocak 2018 Perşembe 14:54
Özyiğit: "UBP ve YDP dışındaki 4’lü koalisyona sıcak bakıyoruz"
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TDP Parti Meclisi’nin bu akşam toplanacağını ifade eden Özyiğit, hem seçim sonuçlarının hem de olası koalisyon tartışmalarının değerlendirileceğini söyledi…

UBP’nin seçimden birinci parti çıktığına işaret eden Özyiğit, sonuçlara saygı duyduklarını kaydetti.

Başbakanın seçim sürecinde canlı yayınlara katılmadığını ve hesap hareketlerini açıklamadığını savunan Özyiğit, TDP Genişletilmiş MYK’sının toplanarak UBP ile bu gibi nedenlerle koalisyon görüşmelerine katılmama kararı aldıklarını, bu gece toplanacak Parti Meclisi’nde de konuyu değerlendireceklerini ifade etti…

UBP ve YDP dışındaki partilerle, belli duruşlarda uzlaşı sağlanması halinde, koalisyon ihtimalinin olabileceğini kaydeden Özyiğit, hem ülkede bekleyen acil sorunlar hem de Güney Kıbrıs’ta yapılacak seçimlerin ardından Kıbrıs müzakerelerine ilişkin yoğun bir trafik başlayacağı için ülkede bir hükümetin biran önce kurulması gerektiğini söyledi…

TDP olarak hassasiyetlerini de göz önüne alarak bir duruş sergilediğini belirten Özyiğit, konuya ilişkin bugüne kadar CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman ile telefonda görüştüğünü, diğer partilerin yetkilileriyle görüşmediğini açıkladı…

Erhürman ile UBP ve YDP dışındaki partilerle 4 koalisyonlu bir formül olabilir mi şeklinde görüş alış verişi yaptıklarını kaydeden Özyiğit, DP’nin ve HP’nin tavrının netleşmesini beklediklerini söyledi.

Özyiğit, DP’nin UBP ile hükümet kurarak büyük oranda eridiğini belirterek, DP’nin hangi tarafa yöneleceğinin netleşmesiyle bir sonuç görüleceğini ifade etti…

“4’lü koalisyon halk iradesine karşı bir duruş olduğu iddialarına karşılık Özyiğit, Halk iradesinin 50 milletvekili ile şekillendiğini, UBP dışındaki oluşumların da meşru olduğunu belirtti.

Erken seçim olasılığı konusunda da Özyiğit, yüzde 11 oyun yandığı ve halkın yüzde 38’inin sandığa gitmediği bir sistemden bahsedildiğini belirtti ve öncelikle seçim sisteminin konuşulması gerektiğini söyledi…

Cemal Özyiğit, Medyada UBP-DP-YDP koalisyonu ile ilgili iddialar da olduğuna işaret ederek, TDP’nin muhalefet görevini de en iyi şekilde yerine getireceğini sözlerine ekledi.

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