ÖZYİĞİT: “ÜLKE HÜKÜMETSİZ BIRAKILMAMALI”

Toplumcu Demokrasi Partisi Genel Başkanı Cemal Özyiğit, katıldığı televizyon programında değerlendirmelerde bulundu.

Halkın Partisi’nin yoktan nedenlerle 4’lü koalisyon hükümetini bozduğunu söyleyen Özyiğit, “Bu hükümeti hükümetsiz bırakmamak için, sorumluluk almak görevi için gelinirse, elimizi taşın altına koymak için parti organlarımızda durumu değerlendirebiliriz” dedi.

Dörtlü koalisyon olasılığının olması halinde en çok konuşulacak olan partinin Demokrat Parti olduğunu söyleyen Özyiğit, “Bugüne kadar bizleri 4’lü koalisyon için arayan olmadı” dedi.