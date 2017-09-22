Özyiğit: "Vatandaşlık dağıtımı toplumun vicdanını yaralıyor"

Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Genel Başkanı Cemal Özyiğit, hükümetin vatandaşlık verme kararlarını eleştirdi.

Yazılı açıklamasında vatandaşlık dağıtımının hukuka aykırı ve adaletten yoksun olmasının yanı sıra, birçok açıdan toplum vicdanını yaralayan boyutlara ulaştığı görüşünü ifade eden Özyiğit, partizanlığın yanı sıra artık çok ciddi iddiaların da ayyuka çıktığı bu süreci durdurmak adına ne gerekiyorsa yapacaklarını kaydetti.

Son olarak ülkeye turistik seyahat için gelen bir kişiye vatandaşlık verilmesiyle ilgili olarak ise Özyiğit, "Bu ülkede doğan ve on yıllardır yaşam süren, elinde 25-29 mühür bulunan kişilere vatandaşlık vermeyen hükümetin, adaya daha dün gelen birine vatandaşlık vermesi bu hükümetinin gerçek yüzünü ortaya koymaktadır" değerlendirmesinde bulundu.

Her Bakanlar Kurulu toplantısında onlarca kişiye gerekçe gösterilmeden vatandaşlık verildiğini belirten Özyiğit, "Nüfus politikası olmayan, ne toplumun geleceğini, ne de demografik yapının değişimini düşünen Hükümetin tek gailesi bu kişilerden nasıl oy alırımdır" ifadelerini kullandı.

“NÜFUSU BİLMEZSEN EĞİTİM VE SAĞLIKLA İLGİLİ NASIL PLANLAMA YAPACAKSIN?”

Özyiğit, ülkede gerçek nüfusun ve nüfus yapısının bilinmeyen bir noktaya geldiğini belirterek "Sen nüfusunu bilmezsen, gelişigüzel binlerce vatandaşlık dağıtırsan eğitim ve sağlık başta olmak üzere sektörlerle ilgili nasıl planlama yapacaksın. Plan ve projelerini neye göre düzenleyeceksin?" diye sordu.