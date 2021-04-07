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Özyiğit yazılı açıklama yaparak hükümeti eleştirdi

Özyiğit, pandemi koşullarının sürdüğü, sabitli gelirli vatandaşların mağduriyet yaşadığı kötü bir dönemden geçildiğini söyledi

07 Nisan 2021 Çarşamba 18:58
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Özyiğit yazılı açıklama yaparak hükümeti eleştirdi

Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP).Genel Başkanı Cemal Özyiğit yazılı açıklama yaparak hükümeti eleştirdi,

Ülkede sağlık dahil birçok sendika ve örgütün hafta başından beri eylemde olduğunu, turizm emekçilerinin Başbakanlık önüne çadır kurduğunu, kamuda örgütlü 6 sendikanın ise yarın genel grev ve eylem yapacağını belirten Özyiğit, “tüm bunlar ülkenin kötü yönetildiğinin göstergesi” yorumunu yaptı.
“Madem ülkeyi iyi yönettiğinizi iddia edersiniz bu kadar eylem niye yapılıyor?” diye soran Özyiğit, “Ülkede her sektörde ciddi sorunlar var, esnaf mağdur, işsiz sayısı artmakta, bunlara bir de döviz artışı eklendi. Peki hükümet ne yapıyor, halen kurultaylarla, genel sekreterlik seçimi ve atamalar ile uğraşıyor. Toplum bu yönetim anlayışını hak etmiyor” ifadelerini kullandı. 
Normal yaşama dönüş için en hayati konu olan aşılamada da sıkıntılar olduğunu, bunun da sağlığın yanı sıra, başta yüz yüze eğitim olmak üzere birçok konuda adım atılmasını engellediğini belirten Özyiğit, sağlık alanında yetersiz kalan hükümetin, aldığı ve almadığı kararlarla derinleşen ekonomik krize de seyirci kaldığını, sektör temsilcilerinin çağrılarına da cevap veremediğini ifade etti.
“Ülkede tüm bu sorunlar olurken hükümeti oluşturan partilerin uzunca bir süredir parti içi seçimler ve atamalarla uğraştığını” söyleyen Özyiğit, halkın sorunlarına zaman ayırmayan hükümet partilerinin kamu ve kooperatif iştiraklerine istihdam için uğraş verdiklerini kaydetti. 
 

Anahtar Kelimeler:
Cemal Özyiğit
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