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Özyiğit, YÖDAK’ı ziyaret etti

YÖDAK üyeleri ile bir araya gelen Özyiğit, Kurul üyeleri ile görüş alışverişinde bulundu.

02 Aralık 2019 Pazartesi 11:28
Özyiğit, YÖDAK’ı ziyaret etti

TDP Genel Başkanı Cemal Özyiğit, YÖDAK’ı ziyaret etti.

YÖDAK’tan yapılan yazılı açıklamaya göre, geçtiğimiz günlerde YÖDAK üyeleri ile bir araya gelen Özyiğit, Kurul üyeleri ile görüş alışverişinde bulundu. 

Ziyarette yüksek öğretimin sorunlarının aşılması için YÖDAK’ın anayasal bir kurum haline dönüştürülmesinin önemini vurgulayan YÖDAK Başkanı Prof. Dr. Akile Büke, YÖDAK’ın anayasal bir kurum haline gelmesi ve günlük operasyonel sorunlarının önündeki engellerin aşılması için yakın zamanda sunacakları çözüm önerileri ile ilgili yürüttükleri çalışmalarda, tüm paydaşlarla görüşmeler sürdürdüklerini belirterek, bu konuda destek ve farkındalığın artırılması için temaslarına devam ettiklerini belirtti.

Yüksek öğretimin ülkede öncü alanlardan biri olduğunu belirten Özyiğit ise, bu konularda her zaman yardım ve desteğe hazır olduklarını belirtti. 

Anahtar Kelimeler:
Özyiğit
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