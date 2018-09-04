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Özyiğit’in Ankara’da temaslarına devam ediyor

04 Eylül 2018 Salı 19:09
Özyiğit’in Ankara’da temaslarına devam ediyor

Ankara’da temaslarda bulunan Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Cemal Özyiğit, Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'la bir araya geldi.

Özyiğit, görüşmeyle ilgili açıklamasında, Türkiye'de Haziran seçimlerinden sonra yeni bir yönetim anlayışının yürürlüğe girdiğini hatırlatarak, bu çerçevede Kültür ve Turizm Bakanlığı görevini üstlenen Mehmet Nuri Ersoy'la çok yararlı bir görüşme gerçekleştirdiklerini ifade etti.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Özyiğit ile Ersoy, iki ülke arasında kültürel olarak hangi alanlarda nasıl bir işbirliği yapabileceklerini görüştü. Geçmişteki ilişkilerde eksiklikler aksaklıklar varsa onların düzeltilip daha işler hale nasıl getirilebileceğini konuştuklarını kaydeden Özyiğit şöyle devam etti:

"Bizim için Türkiye Cumhuriyeti'nin kültürel alandaki birikimi kurumsal anlayışı son derece önemli. Biz bu işbirliği çerçevesinde nasıl bunlardan yararlanabiliriz ve ülkemizi kültürel kimliğimizi dokumuzu koruyarak bunu hem Türkiye'ye hem de dünyaya daha iyi nasıl tanıtabiliriz bunlar üzerinde görüş alışverişinde bulunduk ve bunun yanı sıra son dönemdeki ekonomik kriz, dövizin sektörlere etkileri üzerinde konuşma fırsatımız oldu. Son derece yararlı olan bu görüşmeden kısa bir süre sonra bir protokol imzalama niyetini iki bakan olarak belirttik. Bu doğrultuda teknik heyetler gerekli çalışmaları yapması ve bir an önce sonuçlandırması için görevlendirildi"

Bakan Ersoy'un önümüzdeki günlerde Kıbrıs'a geleceğini söyleyen Özyiğit, o güne kadar protokolün hazırlanarak imzalanma fırsatının olacağını bu ziyaretten çok yararlandıklarını, ikili ilişkilerin kültürel alandaki işbirliğinin daha da artarak güçlü bir yapıyla gelişerek büyüyeceğini sözlerine ekledi.

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