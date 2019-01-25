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Özyiğit:Kültür ve sanata katkı koymaya devam edeceğiz

25 Ocak 2019 Cuma 16:06
Özyiğit:Kültür ve sanata katkı koymaya devam edeceğiz

Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Cemal Özyiğit,sanata ve sanatçıya destek olmaya, sanatın özgürce gelişebileceği ortamları yaratmak adına çalışmaya kararlılıkla devam edeceklerini belirtti.

Kültür Dairesi’nin katkılarıyla düzenlenenKuzey Kıbrıs Seramikçiler Derneği X.Dernek Üyeleri Sergisi’nin açılışı,Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Cemal Özyiğit tarafından gerçekleştirildi.Atatürk Kültür Merkezi’nde açılışı gerçekleştirilen sergide 18 dernek üyesinin eserleri sanat severlerle buluştu.

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Dernek Başkanı Semral Öztan açılışta yaptığı konuşmada,1999 yılında kurulan derneğin unutulmaya yüz tutmuş seramik sanatını geliştirmek, yaygınlaştırmak ve daha geniş kitlelere ulaştırılmak amacında olduğunu kaydetti. Bu anlamda yurt içinde ve yurt dışında birçok etkinlik düzenlediklerini anımsatan Öztan serginin açılışına katkı koyan Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Cemal Özyiğit’e,Kültür Dairesi Müdürü Şehbal Hamzaoğulları’na, dernek üyelerine ve katkı koyan herkese teşekkür etti.

Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Cemal Özyiğit de açılışta yaptığı konuşmada, sanat severlerin arasında olmaktan duyduğu mutluluğu dile getirdi.
Bakanlık olarak sanata ve sanatçıya değer verdiklerini, bu bağlamda Kültür Dairesi aracılığı ile her türlü desteği vermeye azami gayret gösterdiklerini belirten Özyiğit,bu tür faaliyetlere katkı koymaya devam edeceklerini söyledi.

Kıbrıs Türk Toplumunun üreterek var olacağına dikkat çeken Bakan Özyiğit, gençlerin, yenilikçi fikirler geliştirerek üretmelerini sağlamak ve hayal güçlerini geliştirmek için bu tür etkinliklerin okullarda yaygınlaştırılması düşüncesinde olduklarını kaydetti. Bakan Özyiğit, serginin derneğe, sanatseverlere ve Kıbrıs Türk Sanatına hayırlı olmasını dileyerek sözlerini sonlandırdı.

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Anahtar Kelimeler:
Cemal Özyiğit
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