Özyiğit’ten Afrin açıklaması

TDP Genel Başkanı Cemal Özyiğit, Türkiye ve Suriye halklarının huzur ve güvenliğinin önemine işaret ederek, “Umarım bölgemizde barışın hüküm süreceği günlere kısa zamanda kavuşuruz.”dedi

Cemal Özyiğit sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, “Silahların gölgesinde yaşanan her gelişmenin bedelini maalesef en çok masum insanlar ödüyor. Türkiye ve Suriye halklarının huzur ve güvenliği bizler için her şeyden önemli. Umarım bölgemizde barışın hüküm süreceği günlere kısa zamanda kavuşuruz.”ifadelerini kullandı.