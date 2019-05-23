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Özyiğit’ten ”ayar” açıklaması

Milli Eğitim ve Kültür eski Bakanı Cemal Özyiğit sosyal medya hesabından açıklamada bulundu.

23 Mayıs 2019 Perşembe 15:53
Özyiğit’ten ”ayar” açıklaması
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Özyiğit’in açıklaması şöyle:

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”Bugün 15 aydır sürdürdüğüm bakanlık görevimi Sn. Nazım Çavuşoğlu’na devrettim. Öncelikle kendilerine kolaylıklar dilerim.

Görevi devrederken yaptığımız ikili görüşmede hem ülke, hem de eğitim sistemimizde dönüşüm için başlatmış olduğumuz adımları da Sn. Bakan’a anlatma fırsatı buldum. En büyük dileğim bu olumlu adımların üzerine eklenerek devam ettirilmesidir. Halkımızın ihtiyacı olan da budur. Bundan sonra bu gibi konuların takipçisi ve olumlu adımların destekçisi olacağız.
Gelelim şu “ayar” işine…
Bu toplum tarihi boyunca kendi iradesine ayar çekmeye çalışan herkese cevabını vermiştir. Kıbrıs konusunda bu halkın iradesi de, bu iradenin temsilcisi de net bir şekilde ortadadır. Başka da söze gerek yoktur.”

(BRT/SM)

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Anahtar Kelimeler:
Özyiğit
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