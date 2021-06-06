Künye
Kıbrıs
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
Araçta uyuşturucuyla yakalandılar
Araçta uyuşturucuyla yakalandılar
4 gün daha tutuklu kalacak
4 gün daha tutuklu kalacak
3 gün daha ek tutukluluk
3 gün daha ek tutukluluk
Polise gösterdiği ehliyet sahte çıktı
Polise gösterdiği ehliyet sahte çıktı
"Alkollüydüm hatırlamıyorum"
"Alkollüydüm hatırlamıyorum"

Özyiğit'ten CTP ve HP'ye sitem

Toplumcu Demokrat Patisi (TDP) Genel Başkanı Cemal Özyiğit sosyal medya hesabından "CTP ve HP tüm muhalefet olarak birlikte hareket etmek yerine, 'kurulan komitede grubu bulunan iki partiye sayısal olarak haksızlık yapıldığı' gerekçesiyle ayrı dava açmayı tercih etti" dedi.

06 Haziran 2021 Pazar 10:55
24 Okunma
Özyiğit'ten CTP ve HP'ye sitem

Cemal Özyiğit'in açıklaması aynen şöyle:

"Bilindiği gibi UBP-DP- YDP azınlık Hükümetinin uzlaşmaya yanaşmadan, seçim tarihini belirlemek için tek yanlı adım atmasına muhalefet olarak karşı çıktık, ortak açıklamalar yaptık.
Buna rağmen Hükümet uzlaşmaz tutumunu devam ettirerek 'parmak hesabıyla çoğunluk olacağı' bir Ad-Hoc komite kurunca da buna katılmayacağımızı ve üç muhalefet partisi olarak, birlikte hukuki süreç başlatacağımızı kamuoyuna açıkladık.
Hukukçularımız birlikte çalışmaya başladı. Ancak CTP ve HP tüm muhalefet olarak birlikte hareket etmek yerine, 'kurulan komitede grubu bulunan iki partiye sayısal olarak haksızlık yapıldığı' gerekçesiyle ayrı dava açmayı tercih etti.
TDP olarak en başından beri olayın özüne yani seçim tarihini belirlemek için Ad-hoc komite kurulmasına karşı çıktık, çıkmaya da devam edeceğiz. Bu doğrultuda da ayrı dava açarak hukuki ve diğer yollarla mücadelemizi sürdüreceğiz. Bundan kimsenin şüphesi olmasın."

Son Güncelleme: 06.06.2021 23:52
Anahtar Kelimeler:
Cemal ÖzyiğitTDPCTPHP
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
HAKSEN: Utanmayı iyice attılar, artık tefeciliğe soyundular
HAKSEN: Utanmayı iyice attılar, artık tefeciliğe soyundular
Kılıçdaroğlu, Perşembe Günü KKTC'ye Gelecek
Kılıçdaroğlu, Perşembe Günü KKTC'ye Gelecek
Sağlık Bakanlığı'ndan açıklama
Sağlık Bakanlığı'ndan açıklama
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Aşağı Girne Mahallesi Sait Terzioğlu sokak Bellevue sitesi E-blok Daire-1

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Sitene Ekle Künye Gizlilik Politikası İletişim
    Yazılım: TE Bilişim