Özyiğit’ten hükümete uyarı: “KIB-TEK’i seçimlere alet etmeyin”

Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Genel Başkanı Cemal Özyiğit, sosyal medya üzerinden bir açıklama yaparak, Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu’na (KIB-TEK) 100’ün üzerinde personele terfi ve atama verilmesi için hazırlıklar yapıldığına işaret etti.

Özyiğit, konuyla ilgili olarak yarın bir toplantı yapılmasının gündem de olduğunu belirterek, “Öyle görünüyor ki, seçim yasaklarının başlamasına sayılı günler kala terfi, atama ve menfaat dağıtarak seçime girme anlayışı yeniden hortlamış” dedi.

“İsimler değişse de anlayış değişmiyor” diyen Özyiğit, Başbaka Faiz Sucuoğlu ile hükümeti şimdiden uyardığını bildirdi ve “KIB-TEK’i seçimlere alet etmeyin” ifadelerini kullandı.

“YOL YAKINKEN BU YANLIŞTAN BİR AN ÖNCE DÖNÜN”

Özyiğit, şöyle devam etti:

“Bu partizanca tavırdan bir an önce vazgeçin. Üstelik münhal ilan edildiğinde kimlerin nerelere atanacağını sağır sultan bile duymuşken.

Seçimden sonra atamalar için normalde uygulanan prosedürü yeni hükümet uygulasın. Yani atama başvurusunda bulunanlar için amirleri tarafından adaylarla ilgili bilgiler tek tek terfi komitesinde görüşülsün ve sonra adaylar sözlü mülakata çağrılsın.

İşin özeti adaletli ve şeffaf olunsun. Yol yakınken bu yanlıştan bir an önce dönün. Aksi takdirde bu partizanlığa en sert biçimde karşı duracağımızın bilinmesini isterim.”