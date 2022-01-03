Özyiğit’ten Seçim ve Halk Oylaması Yasası Ve Yeni Anayasa Çağrısı

ÖZEL HABER

TDP Genel Başkanı Cemal Özyiğit, Gündem Kıbrıs Web TV’de Çiğdem Aydın’la Günaydın programına katılarak, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Özyiğit, “23 Ocak’tan sonra bir hükümet kurulacak. Hükümetin kurulmasının hemen ardından bir ADHOC komite kuralım ve ülkeyi bir sonraki seçime nasıl götüreceğiz şimdiden belirleyelim. Seçim ve Halk Oylaması Yasası’nı masaya yatıralım. Bu seçimde aksaklıkları görelim ve şimdiden bir sonraki seçim için gereken hazırlıkları yapalım” dedi. Özyiğit, “Aynı zamanda da yeni bir anayasa referandum taslağına ihtiyacımız var. Bunu da hazırlayıp halkımıza seçim kaygısı olmadan sunmalıyız” dedi.