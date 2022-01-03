Künye
Kıbrıs 13
az bulutlu
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
Ercan’da sahte paralarla çıkış yapmaya çalışırken yakalandı
Ercan’da sahte paralarla çıkış yapmaya...
Uyuşturucu sattığını itiraf etti
Uyuşturucu sattığını itiraf etti
Eski kız arkadaşını öldüresiye dövdü
Eski kız arkadaşını öldüresiye dövdü
Vatandaşlık vaadiyle dolandırıcılık
Vatandaşlık vaadiyle dolandırıcılık
13 yaşındaki kız çocuğuna tecavüz
13 yaşındaki kız çocuğuna tecavüz
banner107

Özyiğit’ten Seçim ve Halk Oylaması Yasası Ve Yeni Anayasa Çağrısı

TDP Genel Başkanı Cemal Özyiğit, Gündem Kıbrıs Web TV’de Çiğdem Aydın’la Günaydın programına katılarak, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

03 Ocak 2022 Pazartesi 09:54
14 Okunma
Özyiğit’ten Seçim ve Halk Oylaması Yasası Ve Yeni Anayasa Çağrısı
banner108

ÖZEL HABER

TDP Genel Başkanı Cemal Özyiğit, Gündem Kıbrıs Web TV’de Çiğdem Aydın’la Günaydın programına katılarak, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. 

Özyiğit, “23 Ocak’tan sonra bir hükümet kurulacak. Hükümetin kurulmasının hemen ardından bir ADHOC komite kuralım ve ülkeyi bir sonraki seçime nasıl götüreceğiz şimdiden belirleyelim. Seçim ve Halk Oylaması Yasası’nı masaya yatıralım. Bu seçimde aksaklıkları görelim ve şimdiden bir sonraki seçim için gereken hazırlıkları yapalım” dedi. Özyiğit, “Aynı zamanda da yeni bir anayasa referandum taslağına ihtiyacımız var. Bunu da hazırlayıp halkımıza seçim kaygısı olmadan sunmalıyız” dedi.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
“Hükümet krize seyirci kaldığı gibi, önerilerimize de kulak tıkadı”
“Hükümet krize seyirci kaldığı gibi, önerilerimize de kulak tıkadı”
Acil Durum Hastanesi'nde doğum müjdesi
Acil Durum Hastanesi'nde doğum müjdesi
Ercan havaalanı nerededir? sorusunda elendi
Ercan havaalanı nerededir? sorusunda elendi
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Aşağı Girne Mahallesi Sait Terzioğlu sokak Bellevue sitesi E-blok Daire-1

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Sitene Ekle Künye Gizlilik Politikası İletişim
    Yazılım: TE Bilişim