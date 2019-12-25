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Özyüksel Mobilya hırsızlık olayında yeni gelişme!

(Kamalı Haber) – Lefkoşa’da faaliyet gösteren Özyüksel Mobilya isimli işyeri içerisinde meydana gelen hırsızlık melesi ile ilgili olarak şüpheli görülen ve tutuklanan zanlı Ramazan Öztaş dün yeniden mahkeme huzuruna çıkarıldı. Olayla ilgili tutuklanan zanlı Selin Özbilgin ise olayla bağlantısı görülmediğinden serbest bırakıldı. 

25 Aralık 2019 Çarşamba 16:29
Özyüksel Mobilya hırsızlık olayında yeni gelişme!

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis memuru Kemal Erdelhun olayla ilgili bulguları aktardı. Erdelhun 10 – 11 Aralık 2019 tarihleri 18.30-08.00 saatleri arasında Lefkoşa Sht. Mustafa Ahmet Ruso Caaddesi üzerinde bulunan ve işletmeciliğini Recep Yüksel’in yapmakta olduğu Özyüksel Mobilya isimli iş yerine ön kapıyı kasten ve kanunsuz olarak hasar yaparak açıp giren meçhul şahıs veya şahısların ikinci katta ofis odasındaki masanın sağ çekmecesinde içerisinde muhafaza edilen 30.000 TL nakit para, Çeşitli Bankalara ait müşteri çekleri ve iş yerine ait boş çek yapraklarını ve kamera kayıt cihazını sirkat edip ayni yerden çıkış yaptıklarının tespit edildiğini söyledi. Erdelhun olayın polisin bilgisine 11 Aralık 2019 tarihinde rapor edilmiş olup soruşturma başlatıldığını, olay yerinde yapılan kamera görüntülerinden tespit edilen aracın huzurda bulunan zanlı Ramazan Öztaş’ın olayla bağı olabileceğini belirtti. Polis, zanlının olaydan bir buçuk ay öncesine kadar Özyüksel Mobilya isimli iş yerinde sorumlu olarak çalıştığı ve sorunlu olarak işyerinden ayrıldığının tespit edildiğini söyledi. Polis meselenin çok geniş kapsamlı olarak incelendiğini alınan kamera görüntülerinin incelendiğini belirterek zanlının lehine veya aleyhine olabilecek hususların ortaya çıkarıla bilmesi için 2 gün daha poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Temay Sağer, zanlının soruşturma maksatlı 2 gün poliste tutuklu kalmalarına emir verdi.

Anahtar Kelimeler:
Özyüksel MobilyaHırsızlık
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