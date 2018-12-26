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Pakdemirli: "Kıbrıs'a memba suyu kalitesinde su veriyoruz"

Pakdemirli ve beraberindeki heyet incelemelerde bulunuyor

26 Aralık 2018 Çarşamba 15:16
Pakdemirli: "Kıbrıs'a memba suyu kalitesinde su veriyoruz"

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Erkut Şahali’nin davetlisi olarak adada bulunan, Türkiye Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli ve beraberindeki heyet, Güzelyalı Terfi Merkezi’ni ziyaret etti.

Heyete, Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Erkut Şahali ve TC Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri de eşlik etti.

Pakdemirli ve beraberindeki heyet, saat 12.15 sıralarında geldiği terfi merkezinde incelemelerde bulundu.

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Heyet ardından Geçitköy Barajı ve arıtma tesisinde de incelemelerde bulunarak, yetkililerden bilgi aldı.

Pakdemirli bilgilendirme sırasında "Kıbrıs'a memba suyu kalitesinde su veriyoruz" dedi.

İçme suyu şebekesinde yaklaşık yüzde 50 oranında kaçak olduğu, içme suyu şebekesinin bir an önce yenilenmesi gerektiği belirtildi

Heyet, KKTC Sulama İletim Tüneli Temel Atma Töreni için Tepebaşı’na hareket etti.

Temel atma töreni saat 13.30’da gerçekleştirilecek.

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Anahtar Kelimeler:
Erkut ŞahaliTürkiye Tarım Ve Orman Bakanı PakdemirliGüzelyalı Terfi MerkeziHaberGündemKıbrıs
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