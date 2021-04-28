"Paket, egemen eşitliğin kabul edilmesini yansıtıyor"

Saner, Kıbrıs Türk tarafının sunmuş olduğu öneri paketinin, egemen eşitliğin kabul edilmesini yansıttığını, söz konusu paketin sürpriz olmadığını dile getirdi. Taraflar arasında görüşme başlayacaksa, hangi parametrelerin olması gerektiği konusunun 6 madde ile şekillendirildiğini ve BM’ye sunulduğunu söyleyen Başbakan Saner, 6 maddenin Türk tarafının görüşmelere nasıl devam edeceğini yansıttığını vurgulayarak, sözlerine şöyle devam etti:

“Cumhurbaşkanı Tatar, BM Genel Sekreteri Guterres ile yaptığı görüşmede, Kıbrıs sorununu etraflıca anlatmıştır. 1960’dan bu yana nasıl gelindiğini, federasyon modelinin Kıbrıs’ta neden çalışmadığını, aynı şeylerin söylenerek farklı noktalara ulaşılamayacağını ortaya koymuştur. Kıbrıslı Türklerin egemenliğini tanınarak bir açılımın mümkün olacağıı ifade etmiştir.”

"SINIR DÜZENLEMESİ KONUSU TOPRAK TAVİZİ ANLAMINA GELMİYOR"

“Kıbrıs Türk tarafının görüşmelere devam etmesi için adına tanınma denecekse densin, esas konu egemen eşitliğin kabul edilerek, iki devletli çözümün devam etmesidir” diyen Saner, “toprak tavizi söz konusu mu?” sorusunu da yanıtladı. Saner, öneri paketinde değinilen sınır düzenlemeleri konusunun toprak tavizi anlamına gelmediğini ama anlaşma olacaksa ve bir masa kurulacaksa, belirli noktalarda al-ver sürecine gidileceğini kaydetti.

Türk tarafının ortaya koyduğu önerinin, görüşmelerin nasıl başlaması gerektiği yönünde olduğunun altını çizen Saner, “Toprak tavizi veya diğer konuların nasıl çözüleceğinden bahsedilmesi diye bir şey yoktur” ifadelerini kullandı.

KAYNAK : KIBRIS POSTASI