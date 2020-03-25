“Paket: Özel sektör çalışanları ölsün! diyor”

Basın-Sen Başkanı Ali Kişmir, açıklanan Ekonomik Önlem Paketi’nin özel sektör çalışanlarını desteklemediğini kaydederek, paketle ilgili eleştirilerini sosyal medya hesabından halka duyurdu.

Ali Kişmir’in sosyal medyada yapmış olduğu açıklaması şu şekilde:

“Basın-Sen Başkanı Ali Kişmir, hükümetin ekonomik önlem paketi özetle; özel sektör çalışanları ölsün. Sermaye işçi durdurabilir, hatta durdurdukları işçilerin sosyal haklarını geç yatıracak olan sermayeden gecikme faizi alınmayacak. Irkçılık (özel sektör çalışanları arasında kayıtlı KKTC ve TC vatandaşlarına katkı yapılması kararı alındı. Diğer ülke emekçileri için ara yok. Başbakan “Geri dönecekler” diyor, yapacak bir şey yok). Bahsedilen fon, KKTC vatandaşları için olmasına rağmen TC vatandaşları da eklendi. Diğer ülke vatandaşları dâhil edilmedi. TC’den gelen emekçilere ayrıcalık mı yoksa diğer ülke vatandaşlarına haksızlık mı? Yoksa her ikisi mi? Bankalara sadece çağrı ve rica yapıldı. “Kar etme noktasında fedakârlık yapınız” denildi. Kısacası, erteleme faizi ile ilgili hükümet “Bir şey yapamayız diyor”. Kapatılan iş yerleri için 100 milyon TL ayrılmış, faizler için kullanılacak (muhtemelen kriterler hükümetin tercihine göre olacak). Kamuda en düşük maaş 5 bin, en yüksek maaş 8 bin 500 TL olacak (Cumhurbaşkanından en düşük maaş alan çalışana kadar herkes dâhil). Özel sektör çalışanı ise buna dâhil değil. Özel sektör emekçisinin alacağı maaş en düşük 0 TL en yüksek ise şu anda asgari ücret bile görünmüyor. Kamu çalışanlarından kesilecek olan oran geri ödenmeyecek ama partilerin devlet katkısından kesilecek oran ileri ki tarihte ödenecek. Kalkınma Bankası, düşük faizli kredi verecek, tabi alabilene ve geri ödeyebilene! Kamuya ait kurumlara yapılacak bazı ödemelerde zamanında yapılırsa yüzde 10 ile 15 arası indirim olacak, geç ödenirse gecikme faizi alınmayacak”.