"Paketiniz yurt dışında da geçerli"

Bayram tatili için yurt dışına gidecek Kuzey Kıbrıs Turkcell kullanıcıları için “Roaming endişesine gerek yok” çağrısı geldi.

Kuzey Kıbrıs Turkcell, yurt dışı iletişimine yönelik avantajlarını anımsattı, “Transit servisi” ile bayram tatilinin çok daha büyük bir keyfe dönüşeceğini belirtti.

Bayram tatili için yurt dışına seyahat edecek Kuzey Kıbrıs Turkcell’liler, yurt içi tarifelerini yurt dışında da ek hiçbir işlem yapmadan günlük 15 TL karşılığında aynı Kuzey Kıbrıs’taymış gibi kullanabiliyor.

“Tatil dönüşü faturanızı düşünmenize gerek yok”

Kuzey Kıbrıs Turkcell’lilerin “Transit Servisi” ile Kuzey Kıbrıs’ta kullandıkları mevcut paketlerinde yer alan internet, dakika ve mesajlar, ek hiçbir işlem gerektirmeden yurt dışındaki 68 ülkede de kullanılabiliyor.

Transit Servisi, her yurt dışı seyahatinde, dakika, SMS veya internet kullanımı yapıldığı zaman ya da yurt dışında arama alındığında otomatik olarak devreye giriyor.

Kuzey Kıbrıs Turkcell tarafından yapılan açıklamada, müşterilerin hattını yurt dışında kullanmadığında ücret yansımayacağı, kullanım yapılması durumunda ise günlük ücret karşılığı paketindeki faydaları rahatça kullanabileceğini belirtilerek herhangi bir sürprizle karşılaşılmayacağı bilgisi verildi.

Paketini Türkiye’de kullanmak ve günlük 15 TL karşılığında transit servisten yararlanmak isteyenler için de TR yazarak 6767’ye mesaj atarak başvuru yapılması gerektiği anımsatıldı.

Transit servisinden kimler yararlanabilir?

Kuzey Kıbrıs Turkcell’liler, yurt içi tarifelerini yurt dışında da ek hiçbir işlem yapmadan günlük 15 TL karşılığında kullanabiliyor. Türkiye dahil 69 ülkede geçerli olan bu servis özelliği Bireysel ve Kurumsal Eko, Eko Ekstra, Gold Mini, Gold, Platinum, Platinum 20 GB ve Platinum 25 GB, Midi, Maxi, Süper, Mega, Kamu 300, Kamu 500, PGM 300, PGM 500, life Midi, life Maxi, life Mega, life Plus, life 4GB life 6GB, life 8GB, life 10GB, life lite ve Bireysel Her Yöne 200, Her Yöne 400, Her Yöne 600, Her Yöne 800, Her Yöne 900, Her Yöne 1500, Kurumsal Flex 3, Flex 5 ve Flex 7 paketlerini kullanan Kuzey Kıbrıs Turkcell’liler için geçerlidir.

“Transit servisinizin devreye girmesi ile paketiniz kapsamında sunulan dakikalar ile bulunduğunuz ülke yönüne, Türkiye ve KKTC yönüne arama yapabilirsiniz” denen açıklamada, tüm ülkelerden gelen aramaların da paket dakikalarından düşeceği anımsatıldı.

İnternet kullanımı yapıldığı zaman ise bu kullanımlar paket dahilindeki internet kotasından düşüyor. Yine her yöne gönderilen SMS’ler paketteki SMS faydasından kullanılıyor.

Kuzey Kıbrıs Turkcell’liler Türkiye’de iken internetlerini aynı Kıbrıs’taymış gibi kullanıyor, bu durumda transit özelliği devreye girmiyor ve müşteriye hiçbir ücret yansımıyor. Transit özelliği Türkiye’deyken sadece arama yapma, arama alma ve SMS gönderme durumunda devreye giriyor. Servis bir gün önceden başvuru yapıldığında Türkiye’deki ilk kullanımda anında başlıyor.

Uygun paketi olup Transit servisinden yararlanmak isteyen fakat hattına tanımlı Akıllı Gezgin, TR Roaming İndirim paketi veya Mega Roaming paketi olan Kuzey Kıbrıs Turkcell’liler Transit servisini öncelikli olarak kullanırlar. Akıllı Yurt Dışı paketini kullanan fakat Transit servisinden yararlanmak isteyen müşterilerinse mevcut paketlerini iptal ederek Transit servisini aktif etmesi gerekiyor. Akıllı Yurt Dışı paketi olan müşterilerin Transit servisi otomatik devreye girmiyor.

“Kullanmadığınız gün ücret yansımaz”

Kuzey Kıbrıs Turkcell, Transit servisi ile paket faydalarının her gün KKTC saatine göre 23.59’a kadar geçerli olduğunu duyururken, servisin kullanımla birlikte her gün yenilendiğini, kullanılmadığı takdirde ise servisin devreye girmediğini ve ücret yansımadığını ifade etti.

Servisini daha önce iptal etmiş olan ve tekrar başlatmak isteyen Turkcell’liler ise TRANSIT yazıp 6767’ye SMS göndererek başvuruda bulunabilirler.

Kuzey Kıbrıs Turkcell’liler, Transit servisi kapsamında kalan faydalarını “TRANSIT KALAN” yazıp 6767’e SMS (kısa mesaj) göndererek öğrenebiliyor. Servisi iptal etmek isteyenler ise “TRANSIT IPTAL” yazıp 6767’ye SMS göndererek servisi iptal edebiliyor.

Paketini iptal edenler, farklı bir yurt dışı paketi olmaması durumunda, yurt dışı tarifesi üzerinden ücretlendiriliyor.

Transit servisinin geçerli olduğu güncel ülke listesi ve detaylı bilgi https://www.kktcell.com/paketler/yurtdisi/transit-servisi adresinde yer alıyor.