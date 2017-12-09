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Paketler bekliyor, vatandaş geri çevriliyor!

Posta Dairesi'nde personel sıkıntısı nedeniyle işlerin yavaşlatıldığı, yurtdışından gelen yüzlerce paketin teslim edilmediği, ofis içinde bekletildiği iddia ediliyor...

09 Aralık 2017 Cumartesi 11:40
Paketler bekliyor, vatandaş geri çevriliyor!
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Yeni Bakış gazetesine ulaşan bazı vatandaşlar,  Posta Dairesi’nin gelen yüzlerce paketi teslim etmediğini belirterek, sebebini sordukları zaman ise “Eleman sayısının az olmasından dolayı işleri yavaşlattık” yanıtını aldıklarını ifade etti.

Yurtdışından gelen paketlerin açılıp kontrolü yapıldıktan sonra teslim edilmesi gerekirken, çalışanların bu kontrolü yapmakta geciktikleri ve bu nedenle haftalar önce gelen paketlerini almaya giden vatandaşı geri çevirdikleri belirtildi.
 
“Yüzlerce paket bekliyor, vatandaş mağdur oluyor”

Yeni Bakış’a ulaşan bir vatandaş, işadamı olduğunu ve sürekli posta ile malzeme getirdiğini ifade ederek, özellikle erken seçim tarihi belirlendikten sonra işlerin yavaşladığına dikkat çekerek, şunları söyledi, “Bu durum siyasi mi? 2 ay önce bir ücret ödeyerek mal getiriyoruz, ancak Posta Dairesi’ne gelen malımızı alamıyoruz. Her hafta gidip sorduğumda, ‘daha açamadık, kontrolü yapılmadı, sonra gelin’ yanıtını alıyorum. Çalışanların bana verdiği son yanıt ise eleman sayısı az olduğundan işleri yavaşlattık oldu. Yüzlerce teslim edilmeyen paket orada bekletiliyor, vatandaş mağdur ediliyor”

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