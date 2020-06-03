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Pakistanlı öğrenciler ve çalışanlar adadan ayrıldı

Pandemi nedeniyle duran havayolu uçuşları nedeniyle ülkemizde kalan yabancı öğrenci ve çalışanlar da ülkelerine dönmeye devam ediyor.

03 Haziran 2020 Çarşamba 16:32
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Pakistanlı öğrenciler ve çalışanlar adadan ayrıldı

Pandemi nedeniyle duran havayolu uçuşları  nedeniyle ülkemizde kalan yabancı öğrenci ve çalışanlar da ülkelerine dönmeye devam ediyor. Pakistan’ın Faisalabad şehrine gitmek için az önce Ercan Havaalanı'ndan havalanan charter uçak ile Antalya üzerinden Pakistanlı öğrenciler ve az miktarda Pakistanlı çalışan ülkelerine döndü.

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