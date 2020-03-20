Palm Beach otel 100 kişilik karantina grubunu bekliyor

Koronavirüs salgını nedeni ile belirlenen merkezler arasında yer alan Arkın Palm Beach’in karantina oteli hazırlıkları tamamlandı. Salgın nedeni ile 14 gün karantina koşulu ile ülkeye bu akşam gelecek olan ilk belirlemelere göre 100 öğrenci karantina merkezine çevrilen Palm Beach otele yerleştirilecek. Ülkeye gelecek olan 30 kişilik ilk kafilenin saat 21:00 sıralarında, 70 kişilik ikinci kafilenin ise saat 02:00 sıralarında otele yerleştirileceği öğrenildi.

Hazırlıklar kapsamında otelde polis ve sağlık ekipleri görevlendirildi. Öte yandan dün bir başka karantina otelinde görevlendirilen polis memurunun yüksek ateş şikayeti ile kontrol altına alınması ve bazı haber sitelerinde yapılan test sonucu henüz çıkmadan test sonucunun pozitif çıktığının açıklanması polis teşkilatı, aileleri ve yakınları arasında oldukça huzursuzluk ve endişe yarattı.

Polis memurunun test sonuçlarının negatif çıkmasına karşın yaşanan huzursuzluğun gözardı edilmediği ve Bakanlar Kurulu’nun riskli bölgelerde görevli polis mensuplarına gerekli tedbir ve kıyafetlerin sağlanacağı kararının ivedilikle uygulandığı gözlemlendi. Arkın Palm Beach otelde riskli kısımlarda görevlendirilecek polislerin özel kıyafetlerle hazırda beklediği gözden kaçmadı.

KIBRIS POSTASI