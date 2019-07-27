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Palta 3 gün poliste tutuklu kalacak

27 Temmuz 2019 Cumartesi 14:43
Palta 3 gün poliste tutuklu kalacak

(Kamalı Haber) -  Haspolat’ta pazarlamacı olarak çalıştığı İrem Pazarlama isimli iş yerinden faturalarda oynama yaparak çeşitli ürünleri satmış gibi gösterip zimmetine para geçiren zanlı Caner Palta tutuklanarak bugün mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili şahadet veren polis memuru Kozal Debreli olayla ilgili bulguları aktardı. Debreli huzurda bulunan zanlı Caner Palta’nın pazarlamacı olarak çalıştığı Haspolat'ta faaliyet gösteren, İrem Pazarlama LTD'e ait müşteri olan Girne' de faaliyet gösteren OYAK Ordu Pazarı Girne mağazası müdürlüğü adına düzenlemiş olduğu sahte sipariş faturalarını 2018 - 2019 yılları arasında OYAK Girne mağazası müdürlüğü kaşesi ile onaylayıp sipariş edilen ürünleri almak için İrem Pazarlama LTD'e verip tedavüle sürdükten sonra çeşitli markalarda Viski, Tekila, Şarap ve puroları OYAK Girne mağazası müdürlüğüne satmış gibi göstererek konu ürünleri başka işyerlerine satıp karşılığında tahsil etmiş olduğu toplam 73.715 TL 20 Krş parayı muhasebeye teslim etmeyip zimmetine geçirmek sureti ile Sirkat ettiğini söyledi. Polis mesele ile ilgili şikâyetin bilgilerinde gelmesi ile tespit edilen 40 adet sipariş faturalarının emare olarak alındığını ve temin edilen derdest emri ışığında zanlının tutuklandığını belirtti. Polis ayni gün zanlının huzurunda ikametgâhında mahkeme emri ile yapılan aramada, ikametgâhın mutfak kısmında 5 adet 1' er bardaklı 70 cllik Absenth marka likör, yatak odasındaki elbise dolabı içerisinde 68 adet 'Topkapı marka 20 cclik rakı, 1 adet Absenth Green marka 70 cl likör, 3 adet Barcode marka 70 cl votka, 1 adet 3 Lt Pearly bay marka şarap, 12 adet Triple Sec marka 70 cl likör ve 10 adet 1 Litrelik Cin İstanbul ve salon içerisinde masa üzerinde bulunan 1 adet mavi renk üzerinde OYAK Ordu Pazarı Girne Mağazası Müdürlüğü yazılı kaşe tespit edilip emare olarak zapt edildiğini aktardı.

Polis memuru Kozal Debreli zanlının mesele ile ilgili olarak gönüllü ifade vererek suçlarını itiraf ettiğini ancak tahkikatın yeni başladığını alınan ifadelerin teyit ve tekzip edileceğini belirterek zanlının ilk etap da 3 gün süreyle poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Mine Gündüz zanlının soruşturma maksatlı 3 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.

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Caner PaltaTutuklamaMahkemePolisHaberGündemKıbrıs
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