Pamuklu - Çayırova arasında kaza!

Pamuklu-Çayırova anayolunda bu sabah saat 09.00’da meydana gelen trafik kazasında aralarında 3 ve 4 yaşlarında iki çocuğun da bulunduğu 5 kişi hafif yaralandı.



Polis Basın Bülteni’ne göre kaza, Hanım Akçam’ın (K-47), yönetimindeki GC 380 plakalı salon araç ile Karpaz istikametinden Gazimağusa istikametine doğru seyrederken, sola meyilli virajı geçtikten sonra direksiyon hakimiyetini kaybedip yoldan çıkarak toprak sete çarpıp takla atması sonucunda gerçekleşti.



Kazada hafif yaralan araç sürücüsü Hanım Akçam ve aynı araçta yolcu olarak bulunan, Buğra Akçam (E-3), Nail Akçam (E-4), Emine Akçam (K-24) ve Hasibe İnan (K-45) sevk edildikleri Gazimağusa Devlet Hastanesi’nde ilk yardım tedavilerinin ardından kontrol amaçlı müşahede altına alındılar.