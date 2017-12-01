Pamuklu kavşağında korkutan kaza!

Polis Basın Subaylığı'ndan verilen bilgiye göre bu sabah saat 09:30 sıralarında, Gazimağusa - Karpaz Anayolu Pamuklu Dörtyol kavşağında, Şansel Aykan (K-69), yönetimindeki GK 606 plakalı salon araç ile Mehmetçik istikametinden gelip, anayolda seyreden araçlara öncelik hakkı vermeden dikkatsizce anayola giriş yapması sonucu, o esnada Karpaz istikametine doğru seyreden Haci Taner (E-33) yönetimindeki HH 147 plakalı kamyonun önünü tıkaması sonucu çarpışmışlardır. Çarpmanın etkisiyle kontrolsüz bir şekilde yolun sağından çıkan kamyon devrilmiştir. Kaza sonucu yaralanan GK 606 plakalı araç sürücüsü Şansel Aykan ve aynı araçta yolcu olarak bulunan Emete Gültekin (K-70) ile HH 147 plakalı kamyon sürücüsü Haci Taner ile kamyonda yolcu olarak bulunan Furkat Bazarov (E-20) ve Ali Çekirdek (E-35) kaldırıldıkları Gazimağusa Devlet Hastanesinde tedavileri hâlen sürüyor.

Soruşturma devam etmektedir.