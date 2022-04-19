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Pamuklu-Kumyalı ana yolunda kaza...

Pamuklu-Kumyalı ana yolunda meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

19 Nisan 2022 Salı 19:32
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Pamuklu-Kumyalı ana yolunda kaza...

Pamuklu-Kumyalı ana yolunda saat 15.00 raddelerinde meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.

Poli Basın Subaylığı açıklamasına göre, Dipkarpaz’da sakin 67 yaşındaki Katerina Dimitri Yanniku, yönetimindeki HHH 51 plakalı salon araç ile Pamuklu istikametinden Kumyalı istikametine doğru seyrederken, dikkatsizliği sonucu sola viraja girdiğinde direksiyon hakimiyetini kaybederek, gidişine göre yolun solundan çıkıp, çam ağacı fidanına çarpıp takla attı.

Kaza sonucu yaralanan Yanniku'nun, kaldırıldığı Gazimağusa Devlet Hastanesi'ndeki tedavisi halen sürüyor.

Soruşturma devam ediyor.

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