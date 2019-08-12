Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Et yedikten sonra bunları yaşıyorsanız alerjiniz olabilir!
Et yedikten sonra bunları yaşıyorsanız...
Sakatatın faydaları nelerdir?
Sakatatın faydaları nelerdir?
Çin dijital paraya hazır
Çin dijital paraya hazır
Samsung, Dünyanın İlk 108 MP Kamera Sensörünü Duyurdu
Son Dakika
Samsung, Dünyanın İlk 108 MP...
Doğal yöntemle zayıflamak için mutlaka tüketin
Doğal yöntemle zayıflamak için mutlaka...

Pamuklu-Kumyalı anayolunda kaza!

12 Ağustos 2019 Pazartesi 10:11
Pamuklu-Kumyalı anayolunda kaza!

Pamuklu – Kumyalı Anayolu üzerinde bugün saat 16.30 sıralarında, Notherland villaları önlerinde, Murat Hulusiağa (E-27), yönetimindeki PR 115 plakalı salon araç ile anayolda seyreden araçlara öncelik hakkı vermeden dikkatsizce Notherland vilları kavşağından anayola giriş yapması sonucu o esnada Pamuklu istikametinden Kumyalı istikametine doğru süratli bir şekilde yönetimindeki LC 008 plakalı araç ile seyreden Ali ÇELİK (E-21), PR 115 plakalı araca çarpmamak için yolun sağına geçmesi sonucu o esnada karşı istikametten gelmekte olan Özgül ÖZGÜÇ (K-60) yönetimindeki JE 600 plakalı araç ile yüz yüze çarpışmışlardır.

Çarpmanın etkisiyle ileriye doğru savrulan LC 008 plakalı araç yine karşı istikametten gelmekte olan Bülent MAĞAT (E-40) yönetimindeki ZLR 986 plakalı araç ile çarpışmışlardır.

Kaza sonucu yaralanan LC 008 plakalı araç sürücüsü Ali ÇELİK ile JE 600 plakalı araç sürücüsü Özgül ÖZGÜÇ kaldırdıkları Gazimağusa Devlet Hastanesi’nde tedavileri halen sürüyor.

Polisten alınan bilgiye göre kaza sonrası yol yaklaşık iki saat trafik akışına kapatıldı.

Polisin olayla ilgili soruşturması devam etmektedir.

banner22
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Hasan Taçoy: Dosta güven düşmana korku salındı
Hasan Taçoy: Dosta güven düşmana korku salındı
Arda Güven’in durumu ciddiyetini koruyor
Arda Güven’in durumu ciddiyetini koruyor
Hava sıcaklığı düşüyor
Hava sıcaklığı düşüyor

banner5

banner31

Galeriler Videolar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Themis Center Kat: 3 Daire: 44 Mağusa / KKTC

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim