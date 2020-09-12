Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
Kendi evi gibi kullandı
Kendi evi gibi kullandı
Polise gelen ihbar yakalattı
Polise gelen ihbar yakalattı
16 yaşındaki kıza tecavüz etti
16 yaşındaki kıza tecavüz etti
3 gün tutuklu kalacak
3 gün tutuklu kalacak
Hırsız cezaevini boyladı
Hırsız cezaevini boyladı

Pandemi doktorları görev bırakıyor

Sağlık Bakanlığı’nın pandemi yönetiminde izlediği yol göğüs ve enfeksiyon doktorları arasında ciddi bir huzursuzluk yarattı.

12 Eylül 2020 Cumartesi 15:56
3997 Okunma
Pandemi doktorları görev bırakıyor

Haber Kıbrıs sitesinde yer alan haberde Sağlık Bakanlığı’nın pandemi yönetiminde izlediği yol göğüs ve enfeksiyon doktorları arasında ciddi bir huzursuzluk yarattığı yazıldı.

Sürecin başından bugüne sadece 11 doktor ve az sayıda hemşire ile oluşturulan kadro bir türlü istenilen sayıya ulaştırılamadı. Doktorlar 200 civarında pozitif hasta, 700 civarında temaslı takibi yanında her gün poliklinik, acil servis, göğüs ve enfeksiyon bölümündeki görevlerine koşmak zorunda kalıyor.

Gelinen aşamada Sağlık Bakanlığı’nın doktor sayısını artıramadığı gibi 11 doktora yeni görevler vermek istemesi ciddi tartışmalara neden oldu. Zaten ciddi şekilde zor geçen pandemi doktorlarının mesai Sağlık Bakanlığı’nın mobbingi ile daha da zorlaşıyor. Pandemi yanında diğer hizmetlere de giren doktorlar gelinen aşamanın hastalara eksiksiz hizmet vermek noktasında zafiyet yarattığını düşünüyor.

Göğüs ve Enfeksiyon Bölümü’nde görevli 11 doktor önümüzdeki 24 saatte var olan sorunlar çözülmez, doktor ve hemşire sayısı artırılmaz, Covid-19 hasta sayısının çok altında kalan yatak sayısı artırılmaz ve Sağlık Bakanlığı’nca uygulanan baskı geri çekilmezse “pandemideki görevlerini bırakarak” diğer servis görevine geri dönme kararı aldı.

Göğüs ve Enfeksiyon doktorlarının bu kararı Sağlık Bakanlığı’na ilettiği ve tümünün aynı görüşte olduğu öğrenildi.

HABER - KAYNAK : HABER KIBRIS

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yeşilırmak: "Bölgemizde'de yerel Covid 19 vakası tespit edilmiştir"
Yeşilırmak: "Bölgemizde'de yerel Covid 19 vakası tespit edilmiştir"
"2 gün önce test sonucum pozitif çıktı"
"2 gün önce test sonucum pozitif çıktı"
Hediye Gülercan yaşamını yitirdi
Hediye Gülercan yaşamını yitirdi
Galeriler Videolar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim