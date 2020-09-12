Pandemi doktorları görev bırakıyor

Haber Kıbrıs sitesinde yer alan haberde Sağlık Bakanlığı’nın pandemi yönetiminde izlediği yol göğüs ve enfeksiyon doktorları arasında ciddi bir huzursuzluk yarattığı yazıldı.

Sürecin başından bugüne sadece 11 doktor ve az sayıda hemşire ile oluşturulan kadro bir türlü istenilen sayıya ulaştırılamadı. Doktorlar 200 civarında pozitif hasta, 700 civarında temaslı takibi yanında her gün poliklinik, acil servis, göğüs ve enfeksiyon bölümündeki görevlerine koşmak zorunda kalıyor.

Gelinen aşamada Sağlık Bakanlığı’nın doktor sayısını artıramadığı gibi 11 doktora yeni görevler vermek istemesi ciddi tartışmalara neden oldu. Zaten ciddi şekilde zor geçen pandemi doktorlarının mesai Sağlık Bakanlığı’nın mobbingi ile daha da zorlaşıyor. Pandemi yanında diğer hizmetlere de giren doktorlar gelinen aşamanın hastalara eksiksiz hizmet vermek noktasında zafiyet yarattığını düşünüyor.

Göğüs ve Enfeksiyon Bölümü’nde görevli 11 doktor önümüzdeki 24 saatte var olan sorunlar çözülmez, doktor ve hemşire sayısı artırılmaz, Covid-19 hasta sayısının çok altında kalan yatak sayısı artırılmaz ve Sağlık Bakanlığı’nca uygulanan baskı geri çekilmezse “pandemideki görevlerini bırakarak” diğer servis görevine geri dönme kararı aldı.

Göğüs ve Enfeksiyon doktorlarının bu kararı Sağlık Bakanlığı’na ilettiği ve tümünün aynı görüşte olduğu öğrenildi.

HABER - KAYNAK : HABER KIBRIS