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PANDEMİ DOKTORLARINDAN KRİTİK UYARI!

Pandemi doktorları Dr. Emre Y. Vudalı ve Dr. Yağmur Aldağ son günlerde özellikle Lefkoşa’da artan yerel vakalara karşı uyarıda bulundu. Dr. Emre Y. Vudalı yaptığı açıklamada maske, hijyen ve mesafe kuralına daha da dikkat edilmesi gerektiğine vurgu yaptı ve şikayetlerin olması durumunda PCR testlerinin yapılmasının ihmal edilmemesi yönünde uyardı.

12 Aralık 2020 Cumartesi 16:01
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PANDEMİ DOKTORLARINDAN KRİTİK UYARI!

Bahar SANCAR/ÖZEL HABER

Pandemi doktorları Dr. Emre Y. Vudalı ve Dr. Yağmur Aldağ son günlerde özellikle Lefkoşa’da artan yerel vakalara karşı uyarıda bulundu. Dr. Emre Y. Vudalı yaptığı açıklamada maske, hijyen ve mesafe kuralına daha da dikkat edilmesi gerektiğine vurgu yaptı ve şikayetlerin olması durumunda PCR testlerinin yapılmasının ihmal edilmemesi yönünde uyardı.

Dr. Emre Y. Vudalı’nın açıklaması şu şekilde: 

Ülkemizde Covid-19 hastalığın farklı şehirlerde artığı bugünlerde hepimize çok iş düşüyor.

Son Lefkoşa'da yerel vakaların olması ile birlikte el yıkama, sosyal mesafe ve maskeye daha da dikkat etmemiz gerekiyor.

Biz nöbette işimizin başında sizin için çalışıyoruz, kendinize dikkat edin ve sevdiklerinizi koruyunuz!

Şikayetleriniz olması durumunda COVİD 19 PCR testinizi yaptırmayı unutmayınız! 
Dr Emre Y. VUDALI
Dr Yağmur ALDAĞ

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