PANDEMİ DOKTORU: “DÜN 5-5 GELEN VAKALAR, BUGÜN 40’LI RAKAMLARA ÇIKTI”

Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi Üyesi, karantina doktoru, Göğüs hastalıkları uzmanı Dr. Emine Kamiloğlu, Bakanlar Kurulu’nun aldığı kararlara adeta isyan etti.

Dün Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi toplantısında, pandemide görevli doktorlarla birlikte saatlerce fikir yürüterek, kamuoyuna yansıyan 16 maddelik önerileri hazırladıklarını, oy birliği ile karar defterine geçirdiklerini belirterek, “Ne işe yaradı? Taktir kamuoyunun” ifadelerini kullandı.

“BİLDİĞİM TEK BİR ŞEY VAR, ALINAN KARARLARLA İÇ BULAŞIN ÖNLENMESİ MÜMKÜN DEĞİL”

Dr. Kamiloğlu, “derdimiz iç bulaşın biran önce ortadan kaldırılması” diyerek, “Bildiğim bir şey var, bir hekim olarak bu uyarıyı yapmak tarihi sorumluluğum: Bakanlar Kurulu'nun bugün aldığı kararlarla iç bulaşın önlenmesi mümkün değildir” dedi.

“DÜN 5-5 GELEN VAKALAR, BUGÜN 40’LI RAKAMLARA ÇIKTI”

Dr. Kamiloğlu, “dün 5-5, sonra 10-10 derken, 20-20 gelen vakalar, şimdi 30’lu, 40’lı rakamlara çıktı. Çıkacaktır demiyorum, çıktı diyorum” diyerek, isyanına şöyle devam etti:

“BAKANLAR TOPLANTIDAYKEN, BİZ ADRESİNDE BULUNAMAYAN POZİTİF 3 VAKANIN PEŞİNDEYDİK”

“Nasıl önlenecek peki? Bakanlar Kurulu toplantıdayken, biz adresinde bulunamayan ama pozitif olduğu kesinleşen üç vakanın pesindeydik, daha buna çare bulunamadı. Biz öneri yapmadık, karar aldık. Tamamı insan sağlığı ile alakalı kararlar. Ne oldu? Kocaman bir hiç̧.”

“BEDELİ, SİYASİ OLARAK DEĞİL, CAN İLE ÖDENECEK”

Kişisel hiçbir taleplerinin bulumadığını tekrar tekrar vurgulayan Dr. Kamiloğlu, şöyle devam etti:

“Hiç tanımadığımız ama bu ülke insanı olduğu için sevdiğimiz bir çok insan için endişeliyiz. Şu anda sağlık alt yapımız bunu karşılayacak noktada değildir. Ekonomi önemlidir, siyaset önemlidir, seçim önemlidir belki ama insan sağlığı da önemlidir. Bugün bunu göz ardı edenler, pandemide aylardır mücadele eden bizlerin çabalarını hiçe sayıp, uyarılarını da dikkate almayanlar, gün gelecek bir parmağını ısıracak, hepsi birden ağrıyacak. Konu, ‘siyasi bedel ödeyecekler’ demek kadar da basit değildir, zira bedeli belki sağlık çalışanları, belki halk, sağlığı ile hatta canı ile ödeyecektir.””

“KARARLARIN ALTINDA İMZA KURUMADAN, ÖNERİ DİYEREK KÜÇÜMSENDİ”

Bu şartlarda, sağlık çalışanlarının da radikal kararlar verme zamanı geldiğini ifade eden Dr. Kamiloğlu, “Dün aldığımız kararlara daha imzamız kurumadan ‘öneri’ diyerek küçümseyenlerin, bugün bakanlar kurulunda farklı karar almasını beklemiyorduk” diyerek sözlerini şöyle sonlandırdı:

“Bu noktadan sonra, bir hekim olarak, Tıp- İş ve Kıbrıs Türk Tabipler Birliği'nin halktan yana, halk sağlığı için atacağı tüm adımların yanında olacağım. Belki, bu yolla durumun ciddiyetini anlatmış oluruz.”