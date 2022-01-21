Künye
Kıbrıs 7
parçalı az bulutlu
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
Lefkoşa'da terör estirdiler!
Lefkoşa'da terör estirdiler!
PCR sahteledi, kaçak çıktı!
PCR sahteledi, kaçak çıktı!
Terör estirdiler!
Terör estirdiler!
Ölümlü kazada karar açıklandı!
Ölümlü kazada karar açıklandı!
Müşterilerin kart bilgileriyle internetten alışveriş yaptı
Müşterilerin kart bilgileriyle internetten alışveriş...

Pandemi Hastanesi'nden sevindiren haber...

21 Ocak 2022 Cuma 21:54
241 Okunma
Pandemi Hastanesi'nden sevindiren haber...
banner108

Acil Durum Pandemi Hastanesi Başhekimi Erol Uçaner, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda bugün akşam üzeri 2 kız ve 1 erkek bebeğin sezaryen ile dünyaya geldiğini duyurdu.

Erol Uçaner’in paylaşımı şu şekilde:

“Böyle güzel, güçlü ,büyük bir sevgi.
Akşam üzeri 2 kız ve 1 erkek bebeğimiz Acil Durum Hastanesinde sezaryen ile dünyaya geldi.
Ekip harika, artık doğumlar 3 lü,2 li oluyor.
Tüm emeği geçen mesai arkadaşlarımızın ellerine sağlık.
Bebeklere sağlık,annelere geçmiş olsun,allah bağışlasın.”

Son Güncelleme: 22.01.2022 00:44
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Cengizköy'de ölümlü trafik kazası
Cengizköy'de ölümlü trafik kazası
Özersay: TL’nin değer kaybından kaynaklanan sıkıntıları giderecek yeni tedbirler alınmalı
Özersay: TL’nin değer kaybından kaynaklanan sıkıntıları giderecek yeni tedbirler alınmalı
Arıklı: Hizmet sektörüne dayalı ekonomik yapıyı daha fazla sürdüremeyiz
Arıklı: Hizmet sektörüne dayalı ekonomik yapıyı daha fazla sürdüremeyiz
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Aşağı Girne Mahallesi Sait Terzioğlu sokak Bellevue sitesi E-blok Daire-1

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Sitene Ekle Künye Gizlilik Politikası İletişim
    Yazılım: TE Bilişim