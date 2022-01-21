Pandemi Hastanesi'nden sevindiren haber...

Acil Durum Pandemi Hastanesi Başhekimi Erol Uçaner, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda bugün akşam üzeri 2 kız ve 1 erkek bebeğin sezaryen ile dünyaya geldiğini duyurdu.

Erol Uçaner’in paylaşımı şu şekilde:

“Böyle güzel, güçlü ,büyük bir sevgi.

Akşam üzeri 2 kız ve 1 erkek bebeğimiz Acil Durum Hastanesinde sezaryen ile dünyaya geldi.

Ekip harika, artık doğumlar 3 lü,2 li oluyor.

Tüm emeği geçen mesai arkadaşlarımızın ellerine sağlık.

Bebeklere sağlık,annelere geçmiş olsun,allah bağışlasın.”