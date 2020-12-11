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Pandemi Hastanesi ne zaman açılıyor?

Acil Durum Hastanesi’nin hala daha faaliyete geçmemesine yönelik kamuoyunda çıkan eleştirilere de cevap veren Pilli, Acil Durum Hastanesi’nin Covid-19 amaçlı kullanılacağını söyledi.

11 Aralık 2020 Cuma 12:08
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Pandemi Hastanesi ne zaman açılıyor?

BAHAR SANCAR / ÖZEL HABER

Acil Durum Hastanesi’nin hala daha faaliyete geçmemesine yönelik kamuoyunda çıkan eleştirilere de cevap veren Pilli, Acil Durum Hastanesi’nin Covid-19 amaçlı kullanılacağını söyledi.

Nalbantoğlu’ndaki bazı servislerin oraya taşınacağını kaydeden Pilli, gerekli kadroların hazırlandığını ve önümüzdeki hafta sonuna doğru Covid-19 vakalarının oraya taşınacağını açıkladı.

Hastanede herhangi bir eksik kalmaması için Bakanlık tarafından titiz davranıldığının altını çizen Pilli, hastalar içeri girdikten sonra eksikliklerin giderilmesinin hastalar açısından dezavantaj olacağını belirterek, tam teşekküllü ve eksiksiz bir şekilde hastanenin faaliyette geçirilmesi için çalıştıklarını kaydetti.

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