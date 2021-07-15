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Pandemi Hastanesi’nde 59 hasta tedavi görüyor

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Acil Durum (Pandemi) Hastanesi Başhekimi Erol Uçaner, tedavi gören hasta sayılarını paylaştı.

15 Temmuz 2021 Perşembe 10:53
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Pandemi Hastanesi’nde 59 hasta tedavi görüyor

Dr Erol Uçaner, Acil Durum Hastanesi’nde koronavirüs nedeniyle 59 hastanın tedavi gördüğünü belirterek, bu hastaların 20’sinin aşılı olduğunu söyledi. Aşının bulaşı engellemediğini ancak hastalığın ağır geçmesini önlediğini anlatan Uçaner, aşılı olan 20 hastadan 16’sının çift aşılı olduğunu aktardı.

Uçaner, yoğun bakımda bulunan 3 hastadan 50 yaşındaki hastanın aşısız, 51 yaşındaki hastanın tek doz aşılı ve 79 yaşındaki entübe olan hastanın ise çift doz aşılı olduğunu ifade etti. 

Dr Erol Uçaner, dün koronavirüse yakalandığını ve tedavisine başlayarak kendisini izole ettiğini duyurdu.

Sağlık Bakanlığı dün akşam itibariyle 116 yeni vakaya rastlandığını, 73 kişinin taburcu edildiğini ve 4 bin 849 kişinin daha aşılandığını açıkladı.

Haber Kıbrıs

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