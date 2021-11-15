Pandemi hastanesinde ürküten tablo

15 Kasım KKTC'nin Kuruluş Yıldönümü nedeniyle ülkede resmi tatil var. Tatilden Acil Durum Hastanesi (Pandemi Hastanesi) de nasibini aldı.

Pozitif çocukların bulunduğu bölümdeki hastalar saatlerce çocuk doktoru bekledi.

Pozitif çocukların yanı sıra negatif aile fertlerinin de bulunduğu bölümde insanların üst üste beklemesi salgına davetiye olarak nitelendirilirken, görüntüler sosyal medyaya yansıdı, tepkilere neden oldu.

Görüntüleri paylaşan bir vatandaş, saatlerdir çocuk doktorunun gelmesini beklediklerini ifade ederek yaşanılanlara tepki gösterdi.

Çok kısa bir süre öncesinde Meryem Ceren Kırma isimli çocuk, saatlerce hastanede beklemiş ve corona virüs nedeniyle yaşamını yitirmişti.

Kaynak: Ses Kıbrıs