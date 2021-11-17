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Pandemi hastanesine başvuran covid19 hasta sayısı 320'yi geçti

17 Kasım 2021 Çarşamba 17:06
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Pandemi hastanesine başvuran covid19 hasta sayısı 320'yi geçti
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Kıbrıs Türk Hemşireler ve Ebeler Birliği Başkanı Ali Özgöçmen sabah saatlerinden itibaren pandemi hastanesine başvuran hasta sayısının 320'yi geçtiğini açıkladı.

Özgöçmen'in sosyal medya paylaşımı şöyle:

Dün ki bu gün ki derken,sabahtan bu saate kadar pandemi hastanesine yönlendirilerek müracaat eden covid 19 pozitif tesbit edilmiş ve gözlemine/tedavisine evde mi hastanede mi devam edileceğine karar verilecek hasta sayısı 320 yi geçti! Ve baş vuran hasta sayısı devam ediyor. Söz dinlemeyenlerin diz çökmesi yakındır.!

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