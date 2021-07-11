Pandemi hemşirelerinden anlamlı mesaj

"1.5 yılı aşkın bir süredir pandemi için çalışıyoruz.. İnanılmaz derecede yorulduk, yıprandık, sıcaklarda maskelerin içinde kıyafetlerin içinde yanıp kavruluyoruz..Siz halkımıza elimizden gelen en güzel hizmeti verebilmek içinde canla başla çalışıyoruz.. Fakat bugün o kadar üzücü bir gündü ki.. O kadar üzüldük.. Hiç beklemediğimiz hareketler, hakaretler ile karşı karşıya kaldık.. Başta sorumlumuz olmak üzere Filiz Uzun hocamıza binlerce kez teşekkür ederiz ki,her zaman yanımızda oldu bu zorlu süreçte,bir sorumludan daha fazlası, gerektiği yerde önlüğü giyinip kayıda oturdu,gerektiği yerde pcr aldı.. Yetişemediğimiz yerlerde kendisi bize yetişdi.. Bir an olsun neşemizi, yüzümüzden gülümsememizi eksik etmedik fakat felaket bir gün yaşadık.. Lütfen biraz daha sakin olun, bizimde birer anne, evlat ve birer insan olduğumuzu unutmayın.. Bu zamana kadar canımızı dişimize takıp çalıştık bundan sonra da öyle devam edeceğiz.. Elbetteki bu zor günler geçecek hep bu şekilde devam etmiyecektir. Bugün yanımızda olan baştan beridir emeğini asla esirgemeyen başta Filiz Uzun olmak üzere, Polis Memurlarımızada anlayışları ve yardımları için çok teşekkür ederiz"