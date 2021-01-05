"Pandemi hemşiresi gelinimiz pozitif"

Bağımsız Milletvekili Mesut Genç, corona virüs temaslısı olduğunu doğruladı, sosyal medya hesabından kamuoyuna duyuru yaptı:

"Son birkaç gündür şahsım ve ailem ile alakalı basında yer alan fakat tamamen yanlış bilgiler içeren haberlere istinaden bir açıklama yapma ihtiyacı hasıl olmuştur.

Öncelikle Covid-19 testimin pozitif olduğu haberi DOĞRU DEĞİLDİR. Geçtiğimiz pazar günü eşim ile birlikte 11 aylık kızımıza da Gazimağusa Devlet Hastanesi'nde test yaptırdık. Aynı gün birkaç saat içinde sonuçlar elimize ulaşmış ve Allah'a şükür tüm test sonuçları NEGATIVE çıkmıştır. Şu an itibari ile karantinadayız. Pazartesi günüde Meclis Genel kurul toplantısına katılamamamın nedeni de temaslı olduğumdan ötürüdür.

Ayrıca 1. derece temaslı ile temaslının temaslıları dahil herkes karantinaya alınmış ilk yapılan testlerinin TAMAMI da NEGATIVE çıkmıştır. Bir hafta sonra tekrardan test yapılacaktır.

Tedbir amaçlı olarak temaslı olmayan diğer aile fertlerimiz ile birlikte birçok köy sakini de test yaptırmış, onlarda NEGATIVE çıkmıştır.

25 Aralık günü tüm şirket çalışanlarına test yapılmış ve sonuçları NEGATIVE çıktığı gibi yine tüm çalışanlara dün de test yapılmış ve sonuçları yine NEGATIVE çıkmıştır.

Sonuç olarak ailemizde çıkan toplamda 2 pozitif vaka vardır. Vakaların çıkış noktasıda PANDEMİ HEMŞİRESİ olarak işe başlayan ve aylardır karantina otellerinde çalışan, birebir riskin içinde olan hemşire gelinimizdir. Hâliyle aynı evde birlikte yaşadığı eşi kuzenimin de testi pozitif çıkmıştır. Sağlık Bakanlığı ve sağlık çalışanlarımız tarafından gerekli tüm müdahaleler yapılmış, kuzenim ile birlikte eşinin de tüm testleri son derece iyi çıkmıştır. Şu an itibari ile herhangi bir risk olmayıp tedavileri sürmektedir.

Burada esas vurgulamak istediğim şudur;

Tüm Dünya'da Koronavirüs ile mücadelede en önde saf tutan doktorlar, hemşireler, sağlık çalışanları olup, çok ciddi bedeller ödeyenler hatta ve hatta hayatlarından olanlar olmuştur. Tek amaçları insanlığa hizmet etmek ve bu doğrultuda hayat kurtarmaktır. Ülkemizde de tüm sağlık çalışanlarımız bu bilinçle hareket etmektedir. Ailemizdeki vakanın çıkış nedenin de mesleği gereği bu doğrultuda görev üslenen bir hemşirenin görevini icra ederken malesef koronavirüse yakalanmasıdır. Esas altının çizilmesi gereken husus bu olup, sağlık çalışanlarımızın özellikle koronavirüs ile mücadelede görev üstlenenlerin ne kadar büyük bir risk altında çalıştıklarını göstermektedir. Fakat birtakım haber sitelerinin ve bazı bireylerin bu konuyu siyasileştirmesi ve itibarsızlaştırmak adına demeçler vermeleri oldukça manidardır.

En büyük temennim ülkemin Koronavirüs ile mücadeleyi en az kayıpla yenmesidir. Bu doğrultuda başta sağlık çalışanlarımız olmak üzere tüm vatandaşlarımızın Allah yar ve yardımcısı olsun.

Koronavirüs ile mücadele eden tüm hastalarımıza da Allah'tan acil şifalar diliyorum.