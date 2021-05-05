Pandemi, Ölümlü Kaza Sayısını Azaltmadı

10 Mart 2020'de ülkede ilk koronavirüs vakasının görülmesinin ardından uygulanan sokağa çıkma yasağı döneminde ölümlü kaza meydana gelmedi. Ancak yıl boyunca 24 ölümlü kazada, 27 kişi hayatını kaybetti. 2019'da da 24 ölümlü kazanın meydana geldiği kayıtlara geçti ve 30 kişi yaşamını yitirdi.

Toplam trafik kazası sayısında ise 2019'a oranla 2020'de düşüş yaşandı. 2019'da 3 bin 575 kaza meydana gelirken, 2020'de 2 bin 854 kaza kayıtlara geçti.

İkinci kapanma döneminin yaşandığı 2021 yılında, aynı dönemin daha önceki yıllarına göre trafik kazası sayısında yarı yarıya bir düşüş gözlemlendi. Fakat 2021'in ilk 4 ayında 8 ölümlü kazada, 8 kişi hayatını kaybetti.

Polis Genel Müdürlüğü (PGM) Trafik Bölüm Müdürü Şevket Derindağ, süratin, kazaların altında yatan ana sebeplerden biri olduğuna dikkat çekerek, “Maalesef sürücülerimiz sürat yapmayı seviyor, cep telefonunda konuşmayı seviyor, emniyet kemeri bağlamak istemiyor” dedi.

2019'DA 3 BİN 575 KAZADA 30 CAN KAYBI

Polisten alınan verilere göre, 2019’da toplam 3 bin 575 kaza meydana gelirken, bu kazaların 24’ü ölümlü kaza olarak kayıtlara geçti. Ölümlü kazalarda 30 kişi hayatını kaybetti.

2019’daki kazaların 808’i yaralanmayla sonuçlandı ve 1208 kişi yaralandı.

2020'DE 2 BİN 854 KAZADA 27 CAN KAYBI

10 Mart 2020 tarihinde ülkede tespit edilen ilk koronavirüs vakasıyla kapanma dönemi yaşanan 2020 yılında toplam 2 bin 854 kaza meydana geldi. Bu kazaların 24’ü ölümlü kaza olarak kayıtlara geçti ve 27 kişi hayatını kaybetti.

2020’deki kazaların 563’ü yaralanmayla sonuçlandı ve 754 kişi yaralandı.

2020’de koronavirüs salgını nedeniyle sokağa çıkma yasağı ilan edilen Mart-Mayıs aralığında ölümlü kaza kayıtlara geçmezken, toplam 252 kaza meydana geldi. Aynı dönemin bir önceki yılında toplam 609 kaza meydana geldi, bu kazalardan 4’ü ölümlü kaza olarak kayıtlara geçti ve 6 kişi hayatını kaybetti.

Kapanma öncesinde Ocak ayında 3 ölümlü kazada, 3 kişi hayatını kaybederken, Mayıs’ta başlayan kademeli açılmanın sonrasında Haziran ayında 5 ölümlü trafik kazasında, 6 kişi hayatını kaybetti. Temmuz ayında da yine 5 ölümlü kazada, 5 kişi yaşamını yitirdi. Ağustos'ta ölümlü kaza yaşanmazken, yıl sonuna kadar 11 ölümlü kazada, 13 kişi yaşamını yitirdi.

2021'DE 8 ÖLÜMLÜ KAZADA, 8 KİŞİ YAŞAMINI YİTİRDİ

2021 yılının ilk 3 ayında toplam 449 kaza meydana gelirken, bu kazaların 82’si yaralanmayla sonuçlandı ve 109 kişi yaralandı.

2021 yılının Ocak, Şubat, Mart, Nisan aralığını kapsayan dönemde ise 8 ölümlü kaza meydana geldi, 8 kişi hayatını kaybetti. 2020'nin ilk 4 ayında 3 ölümlü kazada, 3 kişi yaşamını yitirirken, 2019'da ise 6 ölümlü kazada, 9 kişi hayatını kaybetti.

2021'de ölümle neticelenen kazaların 3’ü dikkatsiz sürüş, 2’si aşırı sürat, 2’si alkol, 1’i ise kavşakta durmama nedeniyle meydana geldi.

2021’deki ölümlü kazalarda sürücülerin yaş aralığı 20-87 arasında değişiyor. Bu sürücülerin 4’ü hayatını kaybederken, yaşları 20, 24, 40, 87 olarak kayıtlara geçti.

Covid-19 salgını nedeniyle ikinci kez kapanma önlemi uygulanan 2021 yılının Ocak-Şubat aylarında toplam 281 kaza meydana gelirken, aynı dönemin bir önceki yılı olan 2020’de 605 kaza kayıtlara geçti. 2019 yılında ise aynı dönemde 575 kaza oldu.

2021’de uygulanan sokağa çıkma yasağı nedeniyle daha önceki yıllara göre trafik kazası sayısında yarı yarıya bir düşüş görülürken, ikinci kapanma döneminde bir öncekinden farklı olarak ölümlü kazalar da kayıtlara geçti. 2021'deki ölümlü kazaların, 2'si Ocak, 2'si Şubat, 2'si Mart, 2'si Nisan'da meydana geldi.

DERİNDAĞ: “KAZALARIN ALTINDA SÜRAT YATMAKTADIR”

PGM Trafik Bölüm Müdürü Şevket Derindağ, verilerle ilgili Türk Ajansı Kıbrıs’ın (TAK) sorularını yanıtladı, değerlendirmelerde bulundu.

Derindağ, pandemiyle birlikte alışılmışın dışında bir döneme girildiğine dikkat çekerek, kapanma nedeniyle insanların alışkanlıklarının, yaşam tarzının değiştiğini kaydetti. Bu değişikliğin trafiğe de yansıdığını belirten Derindağ, karışık istatistiklerin göze çarptığını ifade etti. Ölümlü kazalarda da inişli-çıkışlı rakamların görüldüğünü dile getiren Derindağ, Mart’taki kapanma sonrasında kazalarda yüzde 50-57’ye varan düşüşler olduğunu, yollarda araç olmaması sebebiyle trafik suçlarının da düştüğünü söyledi.

Kademeli açılmanın sonrasında trafiğin arttığına işaret eden Derindağ, Girne- Karpaz gibi bölgelere insanların rağbet gösterdiğini belirtti. Açılmayla ölümlü kazalarda da artış yaşandığına işaret eden Şevket Derindağ, kazaların genelde Girne bölgesinde yoğunluk gösterdiğini kaydetti. “Kazaların altında sürat yatmaktadır” vurgusu yapan Derindağ, alkolün de az sayıda olmakla birlikte kazaların sebebi olduğunu ifade etti.

“Hız tespit kameralarının trafik kazalarının azalmasına olumlu etkisi oldu mu?” sorusu üzerine Derindağ, “Maalesef sürücülerimiz sürat yapmayı seviyor, cep telefonunda konuşmayı seviyor, emniyet kemeri bağlamak istemiyor” dedi.

“CEP TELEFONU BAĞIMLILIĞI ARTTI”

Kapanma döneminde aktivitelerin azalması nedeniyle cep telefonlarına bağımlılığın arttığının altını çizen Derindağ, araç kullanırken cep telefonuyla konuşulduğunu hatta mesajlar atıldığını kaydetti. Kaza nedenlerinin altında cep telefonlarının da yattığını dile getiren Şevket Derindağ, şöyle devam etti:

“POLİS CEZA KESME MERAKLISI DEĞİLDİR”

“Bunu neden söylüyorum. Kameralar da aynı şekilde… Bizler kurallara uymuyoruz. Sürat levhaları vardır yerleşim yerlerinde saatte 50 km hızla gidilmesi gerekir. Düz anayollarda da 100 km gidilmesi gerekir. Zaten bizim normal salon araçlar için söylüyorum 100 km’nin üzerinde gidilecek yolumuz yoktur. Bizler sürat levhalarına uyarsak, bu kameralar takılmaz, polisler de ceza kesmek zorunda kalmaz. Devletin cebinden de para çıkmaz, kamera taksın. Polis yollarda ceza kesme meraklısı değildir. Sürücülerimiz maalesef bunlara vesile oluyor. Gerek kameraların takılmasına, gerekse polislerin kendilerine ceza yazmalarına… Tüm sürücülerimiz kurallara uyarsa bir sıkıntı kalmaz.”

“BİR YILDA 70-75 KİŞİYİ KAYBEDİYORDUK”

Kameraların kurallara uyulmaması nedeniyle ve süratin kontrol altına alınması hedefiyle takıldığını söyleyen Derindağ, kameraların devreye girmesi öncesinde ölümlü kaza sayılarının çok yüksek olduğunun altını çizerek, “Bir yılda 70-75 kişiyi kaybediyorduk” dedi.

101 SÜRAT TESPİT KAMERASI VAR

Kameraların sürat yapılan ve ölümlü kazaların olduğu yollara takıldığını anlatan Derindağ, 2006 yılında önce 11 kamerayla başlayan uygulamada şu anda 101 kamera mevcut olduğunu ifade etti. Kaza sayılarında azalma sağladığı görüldükçe kamera sayısının artırıldığını dile getiren Derindağ, “Bu kadar kamera olmasına rağmen ölüm sebeplerinin başında sürat geliyor. Polis kontrolleri de var ama yine süratin önüne geçemiyoruz” ifadelerini kullandı.

“KAMERALARLA KAZALARDA YÜZDE 55-60’A KADAR DÜŞÜŞ SAĞLANDI”

Kameraların takıldığı günden bugüne istatistiklere bakıldığında kazalarda yavaş yavaş kademeli bir düşüş olduğunu ifade eden Derindağ, “Bu düşüş yüzde 55-60’lara kadar gerilemiştir” dedi.

Pandemi göz önüne alındığında, 2019 yılına oranla ölümlü kaza sayısı aynı kalmasına rağmen geçmişle karşılaştırıldığında normal bir seyir izlendiğini kaydeden Derindağ, “Ancak yine görev sürücülere düşer, rica ediyorum sürat yapmasınlar, bizler de ceza kesmeyelim, kamera takmayalım” şeklinde konuştu.

“Trafik cezaları caydırıcı mı ?” sorusunu yanıtlayan Derindağ, mesleğe başladığı yıllarda ceza miktarlarının çok cüzi olduğunu, bazı suçların da cezasının olmadığını anlattı. 1990’lı yıllarda sabit cezaların geliştirildiğine dikkat çeken Derindağ, cezaların asgari ücrete göre güncellendiğini belirtti. Puan cezalarıyla birlikte, günümüz ekonomik koşullarında cezaların yüksek olduğunu düşündüğünü dile getiren Şevket Derindağ, ehliyetsiz araç kullanmanın asgari ücret kadar cezası olduğuna dikkat çekti.

Kazaların sebeplerine bakıldığında seyir halindeyken cep telefonu kullanmanın cezasının daha da artırılabileceğini kaydeden Derindağ, “Birisinin cep telefonuyla konuşurken kaza yaptığını tabi ki tespit edemeyiz, görüntü olmadıktan sonra, biri görmedikten sonra… Ama dikkatsiz sürüşün altında cep telefonunun yattığına inanıyoruz” dedi.

İstatistiklere bakıldığında emniyet kemeri takılmamasından kaynaklı ölümlerin çok yüksek olduğuna işaret eden Derindağ, bu oranın yüzde 70’ler düzeyinde olduğunu söyledi. Derindağ, trafik kazalarına özellikle ölümlü kazalara sebep olan suçlarla ilgili gerek puan, gerekse para anlamında cezaların yükseltilmesinin faydalı olacağını düşündüğünü söyledi.

“TRAFİK KÜLTÜRÜMÜZ ZAYIF”

Ölümlü kazaların sadece polisin ceza kesmesi veya radarların konmasıyla önlenemeyeceğini vurgulayan Derindağ, “Bu sürücülere de kalmıştır. Okuma-yazma oranımız çok yüksek ancak trafik kültürümüz zayıf. Gerek televizyon programlarında, gerek gazetede, gerek kamu spotlarıyla vatandaşların bilinçlendirilmesi gerek. Altyapı eksikliklerimiz de var bunları bakanlığımızla paylaştık” diye konuştu. Derindağ, buna karşın bir kişinin, örneğin mahalle arasında süratli motosiklet kullanmaması gerektiğini bilmesinin önemine dikkat çekti.

“VATANDAŞA 24 SAAT KESİNTİSİZ HİZMET İÇİN YOLLARDA OLMAMIZ GEREKİYOR”

Polis olarak eğitimlerine aralıksız devam ettiklerini ve üzerlerine düşüne görevi yerine getirmek için çalıştıklarını dile getiren Derindağ, şunları kaydetti:

“Her şey maddiyata da dayanıyor. Bunun arkasına sığınmıyorum ama polis sayımız maalesef çok yetersiz. Trafik özelinde 1984 Polis Yasası’na göre 448 olması gereken polisimiz şu an 240 civarlarında… Bu sayı 1984’e göre… Ondan sonra nüfusumuz gelişti. Kapılarımız açıldı, öğrencilerimiz çoğaldı… Araçlarımızı yenilememiz, teknolojiye uydurmamız gerekiyor. Bizlerin vatandaşımıza 24 saat kesintisiz hizmet için yollarda olmamız gerekiyor.”

Polis Genel Müdürlüğü (PGM) Trafik Bölüm Müdürü Şevket Derindağ, Polis teşkilatının genelinde de personel eksikliği olduğunu belirterek “Yakın zamanda polislerde emeklilik başlayacaktır. Nedir bu emeklilik? Artık polis çavuşları ve polis memurları 55 yaşını doldurduğunda emekli olmak zorundadır. Her yıl teşkilattan tecrübeli polisleri kaybedeceğiz. Bunlar da polis sayısında büyük bir eksilmeye neden olacaktır” şeklinde konuştu.

“Trafik polislerini ceza yazıcı, para toplayıcı görüyorlar. Hayır, biz ceza meraklısı değiliz” vurgusu yapan Şevket Derindağ, insanlar trafik kurallarına uyarsa, bu sorunun ortadan kalkacağını belirtti.

“Güvenlik, eğitim, sağlıkla iç içedir trafik. Herkes trafikten nasibini almaktadır” diye konuşan Derindağ, vatandaşlara, trafik kurallarına uyma, sürat yapmama, emniyet kemeri bağlama, seyir halindeyken cep telefonu ile konuşmama çağrısı yaptı. Derindağ, “Bunun sayesinde hep birlikte ölümlü kazaların önüne geçebiliriz. Ana anahtar, vatandaşımızın kurallara uymasıdır” dedi.